به گزارش خبرگزاری مهر، کفاشیان درباره نشست امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا به سایت فدراسیون فوتبال گفت: دراین نشست بلاتر به همراه دبیر کل خود در محل کمیته حضور داشت که از فعالیتهای کنفدراسیون آسیا و تلاشهای آنها در قاره آسیا تشکر کرد.
وی افزود: در ادامه جی لانگ نیز گزارشی کامل از فعالیتهای AFC در مورد میزبانیها، مسابقات مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا ارائه کرد و برنامههای خود را در کنفدراسیون فوتبال را ارائه کرد. باتوجه اینکه فردا نشستی برگزار می شود تا در مورد اساسنامه فیفا بحث و تبادل نظر شود، امروز و در این نشست در خصوص این اساسنامه به بحث و بررسی پرداختیم و نقطه نظرات اعضای حاضر گرفته شد.
رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: جلسه دیگری هم با حضور10 کشور آسیایی داشتیم که به مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی صعود کرده اند. در این نشست درخصوص مسابقات، بازاریابی و حق پخش مسابقات صحبت کردیم.
کفاشیان در ادامه نشستهای امروز خود به همراه مهدی محمد نبی و سفیر ایران در مجارستان ازکمپ های مختلف و امکاناتی که در مجارستان وجود دارد بازدید می کنند تا در صورت نیاز، تیمهای ملی در رده های مختلف از آن استفاده کنند.
فردا مراسم افتتاحیه شصت و دومین کنگره فیفا برگزار می شود و روز جمعه هم تغییر اساسنامه فیفا با حضور فدراسیونهای عضو مورد بررسی قرار میگیرد.
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