  1. ورزش
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

کفاشیان عنوان کرد:

درباره بازاریابی و حق پخش صحبت کردیم/ بازدید از کمپ‌های تمرینی مجارستان

درباره بازاریابی و حق پخش صحبت کردیم/ بازدید از کمپ‌های تمرینی مجارستان

رئیس فدراسیون فوتبال که به همراه دبیرکل فدراسیون در افتتاحیه کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کرده است به ارائه توضیحاتی درباره محتوای جلسه امروز این کنگره پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کفاشیان درباره نشست امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا به سایت فدراسیون فوتبال گفت: دراین نشست بلاتر به همراه دبیر کل خود در محل کمیته حضور داشت که از فعالیت‌های کنفدراسیون آسیا و تلاشهای آنها در قاره آسیا تشکر کرد.

وی افزود: در ادامه جی لانگ نیز گزارشی کامل از فعالیتهای AFC در مورد میزبانی‌ها، مسابقات مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا ارائه کرد و برنامه‌های خود را در کنفدراسیون فوتبال را ارائه کرد. باتوجه اینکه فردا نشستی برگزار می شود تا در مورد اساسنامه فیفا بحث و تبادل نظر شود، امروز و در این نشست در خصوص این اساسنامه به بحث و بررسی پرداختیم و نقطه نظرات اعضای حاضر گرفته شد.

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: جلسه دیگری هم با حضور10 کشور آسیایی داشتیم که به مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی صعود کرده اند. در این نشست درخصوص مسابقات، بازاریابی و حق پخش مسابقات صحبت کردیم.

کفاشیان در ادامه نشست‌های امروز خود به همراه  مهدی محمد نبی و  سفیر ایران در مجارستان ازکمپ های مختلف و امکاناتی که در مجارستان وجود دارد  بازدید می کنند تا در صورت نیاز، تیم‌های ملی در رده های مختلف از آن استفاده کنند.

فردا مراسم افتتاحیه شصت و دومین کنگره فیفا برگزار می شود و روز جمعه هم تغییر اساسنامه فیفا با حضور فدراسیون‌های عضو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1610381

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