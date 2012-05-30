اعطای تسهیلات 7 درصدی به کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رضوی امروز در نشست خبری به تشریح عملکرد صندوق حمایت از توسعه کشاورزی پرداخت و با بیان اینکه تا پایان سال 1389 مجموع منابع این صندوق 85 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: بخشی از این مبلغ از محل فروش اموال و امکانات، بخشی از محل منابع ملی و بخشی هم از محل منابع استانی تامین شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از کشاورزی اضافه کرد: مجموع منابع مالی صندوق در سال 90 درحدود 121 میلیارد تومان بوده که از این میزان، 99 میلیارد تومان از منابع ملی و 22 میلیارد تومان از منابع استانی تامین شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 47 صندوق در کل کشور با سرمایه 204 میلیارد تومان تاسیس شده است، گفت: درحدود 4681 تشکل و 4400 نفر سهامدار این 47 صندوق در کل کشور هستند. به گفته رضوی، هم اکنون تعداد صندوقها به 48 عدد و تعداد تشکلهای سهامدار نیز به 4716 رسیده است. رضوی همچنین پیش بینی کرد تعداد صندوقها تا پایان سال در کل کشور به 80 صندوق برسد.

وی میزان سرمایه کنونی صندوقهای 48 گانه را 236 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: سهم دولت برای تامین این مبلغ 49 درصد و سهم مردم هم برای تامین این مبلغ 51 درصد است.

مدیرعامل صندوق حمایت از کشاورزی در ادامه اظهارداشت: خوشبختانه قانون‌گذار اجازه داده است که میزان 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی دراختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد و برای این اقدام بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی را تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته از این 10 درصد 850 میلیارد تومان در روزهای پایانی سال به صندوق برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافت، گفت: با توجه به اینکه ما درحال حاضر سیستم بانکی در صندوق نداریم؛ لذا بانک سپه را به عنوان کارگزار معرفی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار برای سال 91 هم این 10 درصد را برای توسعه بخش کشاورزی درنظر گرفته است، گفت: سهم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی دراین زمینه 30 درصد و سهم بانک کشاورزی نیز 70 درصد است.

رضوی درخصوص نحوه واگذاری این تسهیلات به کشاورزان گفت: این تسهیلات متناسب با طرح مربوطه و حداکثر 8 ساله با سود 7 درصد به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در طرح آبیاری تحت فشار 780 میلیارد تومان بین صندوقها و سازمانها قراداد منعقد شده است، گفت: از این رقم 613 میلیارد تومان برای 240 هزار هکتارپول به حساب صندوقها واریز شده که از این رقم 357 میلیارد تومان به صورت 100 درصد اجرایی شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از کشاورزی اضافه کرد: درحال حاضر طرح آبیاری تحت فشار در 78750 هکتار به اتمام رسیده و در 161000 هکتار باقیمانده کار درحال اجراست.

وی دربخش دیگری از این نشست خبری درخصوص میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای عملیات مکانیزاسیون عنوان کرد: سال گذشته در حدود 11 میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی 8 استان درنظر گرفته شد که از این مبلغ تاکنون در حدود 9.1 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

به گفته رضوی، درحدود 10 میلیارد تومان به 1689 شرکت مشاوره ای اختصاص یافته که تاکنون در حدود 98 درصد آن پرداخت شده است.

وی در خصوص اقدام این صندوق بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حدود 40 میلیارد تومان با سازمانها قرارداد امضا کرده است که در این رابطه 5414 نفر از تولیدکنندگان برای استفاده از آن به صندوق مراجعه کردند که پس از بررسی پرونده افراد به 5240 نفر در حدود 38 میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از کشاورزی با بیان اینکه 370 میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی و سیستم بانکی در سال 90 تامین شده است، گفت: این رقم نسبت به سال 89 که مبلغ کل آن 245 میلیارد تومان بوده، در حدود 50 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه بابیان اینکه درحال حاضر ظرفیتی برای حمایت از مباحث پژوهشی نداریم، گفت: قانون‌گذار تنها تقویت تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را مورد هدف قرار داده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از 370 میلیارد تومانی که تاکنون تسهیلات داده ایم، 58.7 درصد برای بخش دام، طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم، 14 درصد برای تهیه نهاده های زراعی و باغی و مابقی هم برای سایر بخشها مانند شیلات و منابع طبیعی هزینه شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از کشاورزی درپایان درخصوص میزان بودجه سال 91 گفت: درحال حاضر 100 میلیارد تومان در یک ردیف ملی، 150 میلیارد تومان از محل فروش اموال و مستقلات و 400 میلیارد تومان هم از محل فروش سهام دیده شده است.