به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید یاوری، سخنگوی ستاد مردمی عفاف و حجاب اظهار داشت: هدف از تاسیس چنین مدرسه ای نهادینه کردن فرهنگ حجاب از کودکی است که به طور قطع با برنامه های جذاب و هنری نه تنها بر روی کودکان بلکه می تواند بر روی والدین آنها هم موثر باشد.



وی همچنین از اجرای بخش هایی از این طرح در غرفه حجاب و کودک باغ دولت آباد در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: این طرح با استقبال گسترده مسافران مواجه شده بود که تصمیم گرفتیم با برنامه ریزی و امکانات بهتر به صورت مدرسه دائمی حجاب اجرایی کنیم.



سخنگوی ستاد مردمی عفاف و حجاب یزد اجرای این طرح را در راستای تاسیس بزرگترین پژوهشکده عفاف و حجاب خاورمیانه در یزد نام برد و خواستار ورود نیروهای مردمی و کمک به نهادهای فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه شد.



وی افزود: اجرای طرح عفاف و حجاب مسجد جامع یزد، ایده ثبت چادر بعنوان نماد ملی زنان ایرانی و انجام آن توسط رئیس جمهور، راه اندازی اولین سایت ستاد مردمی عفاف و حجاب کشوراز جمله فعالیتهای ستاد مردمی عفاف و حجاب یزد است.



برگزاری گردهمایی مسئولان هیئت های مذهبی استان یزد در شهرستان تفت



گردهمایی مسئولان هیئت های مذهبی استان یزد در شهر تفت برگزار شد.



در این گردهمایی که حجت الاسلام محمد شریف حسینی کوهستانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حجت الاسلام محمد علی متوسل رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفت و دیگر مسئولان فرهنگی و هیئت مذهبی استان حضور داشتند، حجت الاسلام حسینی کوهستانی به ایراد سخن پرداخت و از هیئت مذهبی به خاطر شرکت در تجمع اعتراض آمیز نسبت به توهین به ساحت مقدس امام هادی (ع) تشکر کرد.



در این جلسه از مسئولان هیئت های مذهبی برگزیده استان، مسئول شورای هیئت مذهبی شهرستان تفت ، مداحان ممتاز استان و رئیس اداره تبیلغات اسلامی تفت تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد.



ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلغان در یزد توزیع شد



ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلغان از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد دربین روحانیون مستقر استان یزد توزیع شد.



حجت الاسلام محمد حسین میرجلیلی کارشناس امور ادارات و نمایندگی های این اداره کل افزود: این مجله با هدف افزایش اطلاعات و آگاهی رسانی در بین روحانیون این استان توزیع خواهد شد.



میرجلیلی افزود: ماهنامه مبلغان از سوی امور ادارات و نمایندگی های این اداره کل تهیه و هر ماه به روحانیون مستقر و مدیران ادارات ارسال خواهد شد.