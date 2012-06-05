علی زارعان، مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو در این باره به خبرنگار مهر گفت: این گروه برای ایام تابستان برنامه‌های متنوعی تدارک دیده تا بتوانیم پاسخگوی نیاز کودکان در این فصل باشیم. در مجموع برنامه‌ها رنگ‌آمیزی مناسبی دارد. برنامه "گل گندم" به تهیه‌کنندگی گیتی فرشفایی از 20 خرداد ماه شروع می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه هر روز از ساعت 9 صبح تا 10:30 از شبکه دو پخش می‌شود. فضای کار هم یک روستا و اهالی آن است که درگیر ماجراهایی می‌شوند. در این مجموعه سعی می‌کنیم به مفاهیم زندگی برای خردسالان بپردازیم تا آن بتوانند نهایت استفاده را ببرنند. نویسندگی این پروژه برعهده پرستو شاه‌محمدی است و امیر مشهدی‌ عباس هم در مقام کارگردانی فعالیت می‌کند.

مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو اشاره کرد: برنامه "دختر من" هم از اول تیرماه پخش می‌شود. این برنامه تلفیق رئال و انیمیشن است و به تهیه‌کنندگی سهیلا جدلی تهیه می‌شود. موضوع این برنامه با نقاشی‌های یک دختر بچه شروع می‌شود که از این طریق وارد موضوع‌های مختلف از جمله مفاهیم زندگی خواهیم شد.

زارعان تاکید کرد: این برنامه به مباحثی همچون خانواده، زندگی، صبر، جشن تکلیف و... می‌پردازد و عصرها برای کودکان روی آنتن شبکه دو می‌رود. وی با اشاره به برنامه "دست دستی" به تهیه‌کنندگی نگار استخر گفت: این برنامه شامل بازی دست‌ها است که قصه‌ای هم روایت می‌شود. امیر سلطان‌احمدی کارگردانی این پروژه را برعهده دارد و در حال حاضر دکور این برنامه طراحی می‌شود تا تولید آغاز شود. این برنامه از مردادماه پخش می‌شود.

مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو اشاره کرد: مجموعه نیمه انیمیشن "عقیق" هم برای تابستان تهیه می‌شود. این برنامه در 20 قسمت 30 ثانیه‌ای برای خردسالان و کودکان تهیه می‌شود. هدف از تولید این برنامه تقویت باور دینی و مذهبی بچه‌هاست که به تهیه‌کنندگی ساعد براهینی تولید می‌شود.

زارعان در پایان افزود: برنامه "خانواده رایا" هم با مشارکت بازی‌های رایانه‌ای در 90 قسمت 10 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. هدف از تولید این برنامه هم آموزش و تقویت اخلاق سایبری برای خردسالان و کودکان است تا به نحو درستی استفاده کنند. البته برای ایام تابستان برنامه‌های دیگری هم تدارک دیده‌ایم که امیدواریم بتوانیم با پخش برنامه‌های متنوع پاسخگوی بچه‌ها باشیم.