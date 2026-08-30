بازداشت ۲ نوجوان صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، دادستانی منطقه حیفا، دو نوجوان ۱۴ و ۱۶ ساله ساکن کریات موتسکین را به اتهام خرابکاری، جاسوسی و تلاش برای جذب نیرو برای دستگاه اطلاعاتی ایران متهم کرد.
بر اساس ادعای دادستانی رژیم اشغالگر، این دو نوجوان صهیونیست در ازای انجام این اقدامات، چند صد شِکِل بهصورت رمزارز دریافت کردهاند.
بر اساس ادعای دادستانی کل رژیم صهیونیستی، این دو مظنون در دادگاه نوجوانان منطقه حیفا با اتهاماتی از جمله خسارت به اموال، برقراری ارتباط با یک عامل خارجی و ارائه اطلاعات به دشمن مواجه شدهاند.
دادستانی رژیم اشغالگر مدعی شد یکی از مظنونان در ماه ژوئن از طریق یک گروه تلگرامی کاریابی با این عامل که با نام مستعار «دانیل» فعالیت میکرد، تماس برقرار کرد و سپس مظنون دیگر را نیز جذب کرد.
پلیس اعلام کرده است نوجوانی که تماس اولیه را برقرار کرده بود، هنگام ورود به فرودگاه بنگوریون بازداشت شد. در بیانیه پلیس مشخص نشده که این بازداشت چه زمانی انجام شده یا این نوجوان از کجا وارد شده است.
بر اساس ادعاهای مطرحشده، مأموریتهایی که این دو نوجوان انجام دادهاند شامل تهیه تصاویر و فیلم از مراکز خرید در مناطق هرتزلیا و تلآویو، ارائه اطلاعات درباره ورودیها و تعداد نیروهای امنیتی یکی از مراکز خرید، ایجاد یک گروه تلگرامی برای یافتن نوجوانان دیگر و اسپریکردن شعارهایی در منطقه کریات موتسکین بوده است.
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