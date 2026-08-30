به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، بعد از ظهر یکشنبه، در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی پروژه کمربندی قلعهنو اظهار کرد: این پروژه با هدف تسهیل تردد در محورهای اصلی و کاهش بار ترافیکی سنگین در منطقه اجرا میشود و تلاش مجموعه شهرستان، پشتیبانی واقعی از مجریان برای تحقق اهداف تعیینشده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از ترافیک این محدوده، برونشهری است و از کلانشهر تهران به سمت شهرستانهای شرق ری از جمله ورامین، قرچک و پیشوا جریان دارد؛ بنابراین اجرای کمربندی قلعهنو علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی ساکنان، به بهبود جریان تردد در مسیرهای اصلی کمک میکند.
معاون استاندار تهران ادامه داد: با همکاری دستگاههای مختلف تلاش میکنیم زمانبندیهای تعیینشده برای اجرای پروژه محقق شود تا شهروندان هرچه سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
سلیمانپور با اشاره به منابع مالی پروژه تصریح کرد: این طرح علاوه بر اعتبارات اختصاصیافته از سوی وزارت راه و شهرسازی، از حمایت ویژه شهرستان ری نیز برخوردار است و ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع اختصاصی شهرستان برای پیشبرد پروژه در کنار اعتبارات وزارتخانه اختصاص یافته است.
وی با اشاره به گلوگاههای ترافیکی منطقه گفت: در محدوده ری، پل فیروزآباد، محور غنیآباد و کمربندی دوم تهران از جمله نقاطی هستند که با باریک شدن مسیرها و ایجاد گرههای ترافیکی مواجهاند.
فرماندار ری تأکید کرد: با توجه به اهمیت جغرافیایی منطقه، باید در چارچوب اصول پدافند غیرعامل، مسیرهای جایگزین و راههای کمکی پیشبینی شود و برنامهریزیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
سلیمانپور در پایان با اشاره به وضعیت زیرساختهای آب و برق شهرستان ری اظهار کرد: وضعیت پایداری شبکه آب و برق در ری در سطح مطلوبی قرار دارد و این شبکهها بهصورت مستمر رصد میشوند تا در صورت بروز مشکلات فنی، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
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