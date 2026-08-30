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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

کمربندی قلعه‌نو با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی ری شتاب می‌گیرد

کمربندی قلعه‌نو با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی ری شتاب می‌گیرد

ری- فرماندار ری با اشاره به اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع شهرستان برای پروژه کمربندی قلعه‌نو گفت: اجرای این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، بعد از ظهر یکشنبه، در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی پروژه کمربندی قلعه‌نو اظهار کرد: این پروژه با هدف تسهیل تردد در محورهای اصلی و کاهش بار ترافیکی سنگین در منطقه اجرا می‌شود و تلاش مجموعه شهرستان، پشتیبانی واقعی از مجریان برای تحقق اهداف تعیین‌شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ترافیک این محدوده، برون‌شهری است و از کلانشهر تهران به سمت شهرستان‌های شرق ری از جمله ورامین، قرچک و پیشوا جریان دارد؛ بنابراین اجرای کمربندی قلعه‌نو علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی ساکنان، به بهبود جریان تردد در مسیرهای اصلی کمک می‌کند.

معاون استاندار تهران ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کنیم زمان‌بندی‌های تعیین‌شده برای اجرای پروژه محقق شود تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

سلیمان‌پور با اشاره به منابع مالی پروژه تصریح کرد: این طرح علاوه بر اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی وزارت راه و شهرسازی، از حمایت ویژه شهرستان ری نیز برخوردار است و ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع اختصاصی شهرستان برای پیشبرد پروژه در کنار اعتبارات وزارتخانه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به گلوگاه‌های ترافیکی منطقه گفت: در محدوده ری، پل فیروزآباد، محور غنی‌آباد و کمربندی دوم تهران از جمله نقاطی هستند که با باریک شدن مسیرها و ایجاد گره‌های ترافیکی مواجه‌اند.

فرماندار ری تأکید کرد: با توجه به اهمیت جغرافیایی منطقه، باید در چارچوب اصول پدافند غیرعامل، مسیرهای جایگزین و راه‌های کمکی پیش‌بینی شود و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

سلیمان‌پور در پایان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آب و برق شهرستان ری اظهار کرد: وضعیت پایداری شبکه آب و برق در ری در سطح مطلوبی قرار دارد و این شبکه‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شوند تا در صورت بروز مشکلات فنی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6932186

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