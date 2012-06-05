به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد صبح سه شنبه در بازدید مسئولان شهری از پروژه های شاخص منطقه 20 تهران که با حضور حجت الاسلام سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری و عظیم بابایی شهردار و معاونان شهرداری منطقه 20 صورت گرفت، از دستگاه هایی که در راستای توسعه و رشد رفاه عمومی شهروندان گام بر می دارند قدردانی کرد.

وی پروژه خط شش متروی تهران را که عملیات حفاری آن از دولت آباد آغاز شده است و تا بعثت پیش رفته است، یک طرح ملی برشمرد و افزود: خط شش متروی تهران از نظر تعداد ایستگاه و اتصال جنوب شرقی به شمال غربی تهران از جایگاه خاصی برخوردار است که موجب ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان تهرانی می شود.

امام جمعه شهرری نیز در این بازدید با تقدیر از شهردار تهران، مجتبی عبدالهی شهردار سابق و عظیم بابایی شهردار فعلی این منطقه گفت: حجم اقدامات و پروژه های مدیریت شهری در حال اجرا، بسیار گسترده است که بهره برداری از آنها موجب تغییرات چشمگیری در سطح شهرری می شود.

پروژه های فرهنگی ری با انگیزه مذهبی در حال اجراست

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی با اشاره به اینکه پروژه های فرهنگی با انگیزه های مذهبی در حال اجراست، افزود: با توجه به اینکه بازخورد مرکز همایش های فرهنگی برج طغرل علاوه بر شهروندان ساکن، شامل زوار و مسافران نیز می شود از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار است.

مرکز همایش های فرهنگی برج طغرل با مساحت 30 هکتار بزرگ ترین مجتمع فرهنگی جنوب تهران محسوب می شود که با 1400 نفر ظرفیت دارای سه سالن همایش است و ارتفاع ابنیه های موجود با محوریت و چشم انداز برج طغرل طراحی شده است.

گفتنی است مسئولان شهرستان ری در این بازدید از پروژه های شاخص مدیریت شهری منطقه 20 از جمله امتداد بزرگراه امام علی(ع)، خط شش متروی تهران، مرکز همایش های فرهنگی برج طغرل، کانال سرخه حصار، تعریض جاده امین آباد و ساختمان پلی کلینیک شهرداری و چندین پروژه دیگر بازدید کردند.