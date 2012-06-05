امکان رصد گذر زهره از مقابل خورشید در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول فرهنگسرای نجوم شهرداری شیراز از رصد پدیده گذر سیاره زهره از مقابل خورشید در این فرهنگسرا خبر داد.

حسینی با اشاره به وقوع پدیده نادر گذر سیاره ناهید (زهره) از مقابل خورشید که روز چهارشنبه 17 خردادماه رخ می دهد، اظهار داشت: این پدیده برای دانشمندان بسیار حائز اهمیت است زیرا فاکتورهایی از قبیل فاصله زمین تا خورشید، فاصله زمین تا زهره، اندازه گیری دقیق تر قطر زهره و ضخامت مشخصات جو زهره قابل محاسبه است.

وی با بیان اینکه رویداد بعدی گذر زهره از مقابل خورشید در سال 1496 خورشیدی یعنی 105سال دیگر رخ می دهد ، این فرصت را تاریخی و با اهمیت دانست و بیان کرد: پدیده گذر یا ترانزیت زهره از مقابل خورشید از ساعت دو و 37 دقیقه به وقت تهران آغاز می شود و در ساعت شش و دو دقیقه به اوج و در ساعت 9و 24 دقیقه صبح به پایان می رسد.

مسئول فرهنگسرای نجوم شهرداری شیراز افزود: علاقه مندان می توانند برای رصد این پدیده نادر توسط تلسکوپ، از ساعت هفت و 30 دقیقه الی 9و 24 دقیقه صبح به رصد خانه فرهنگسرای نجوم واقع در میدان معلم، بوستان معلم مراجعه کنند.

حسینی تصریح کرد: برای مشاهده گذر زهره از مقابل خورشید نباید مستقیما و بدون استفاده از ابزار اپتیکی مجهز به فیلترهای مخصوص ، به خورشید خیره شد.

وی با اشاره به اینکه گذر ناهید یا گذر زهره به پدیده عبور سیاره ناهید از مقابل خورشید از دید زمین گفته می‌شود، اظهار داشت: گذرهای سیاره‌ای از مقابل خورشید از پدیده‌های کمیاب هستند که از دید ناظر زمینی تنها برای دو سیاره تیر ( عطارد ) و ناهید (زهره ) رخ می‌دهند.

12 پروژه‌ بخشهای راه و مسکن در فارس جزو طرحهای مهر ماندگار

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس گفت: 12 پروژه‌ بخش های راه و مسکن در استان جزو طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است.

هوشنگ عشایری با اشاره به اجرایی کردن طرح مهر ماندگار در سال آخر فعالیتهای دولت بیان کرد: 12 پروژه بزرگ در بخش‌های راه و مسکن با پیگیریهای این اداره کل و توجه ویژه دولت به استان فارس جزو پروژه‌های مهر ماندگار قرار گرفته و اعتبارات ویژه ای نیز برای اجرای آنها منظور شده است.

وی ادامه داد: پروژه بزرگراه های دشت ارژن– کنار تخته –قائمیه-بابا میدان ،پروژه شیراز-جهرم-لار-بندرعباس بطول 160 کیلومتر،پروژه تکمیل بزرگراه شیراز-سپیدان-یاسوج بطول 100 کیلومتر و پروژه شیراز- فسا ، چهار پروژه بزرگراهی مصوب شده مهر ماندگار استان فارس است.

عشایری به تقاطعهای غیر همسطح نیز اشاره کرد وگفت: تقاطع های غیر همسطح جلیان، وحدت،عدالت واقع در کمربندی شیراز و تقاطع کمربندی لار- لطیفی نیز از جمله پروژه های مصوب مهرماندگار فارس است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس به پروژه های حوزه مسکن نیز اشاره کرد و افزود: سه پروژه مطالعه و احداث بیمارستانهای فراشبند،خشت و بیضا نیز به عنوان مهر ماندگار مصوب شده اند.

وی ادامه داد: همچنین پروژه های بزرگراه استهبان-نی ریز-قطرویه ، بزرگراه فسا-داراب-کهگم و پروژه محور سورمق-اقلید-یاسوج (تونل اباصالح المهدی(عج) ) نیز پروژه هایی هستند که به عنوان پیشنهادی پیگیر هستیم در لیست مهر ماندگار قرار داده شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه اعتبار کل پروژه های مهر ماندگاراداره کل راه و شهرسازی استان فارس بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال است، خبر داد و گفت: این پروژه ها تا پایان خرداد سال 92 به بهره برداری می رسند.

کشاورزی خرامه از ظرفیتهای بالقوه ای برخوردار است

فرماندار خرامه گفت: بخش کشاورزی شهرستان خرامه از ظرفیتهای بالقوه ای برخوردار است و باید از طرف مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

داریوش دهقان در پنجمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان خرامه اظهارداشت: بخش کشاورزی شهرستان از ظرفیت های مساعدی برخوردار است اراضی خوب و مستعد، زمینه مناسبی را برای رشد کشاورزی فراهم کرده است.

وی گفت: رسالت ما در بخش کشاورزی در درجه نخست، حفظ وضعیت موجود و در گام بعدی شناسایی ظرفیتهای منطقه در راستای رسیدن به چشم انداز و تحقق اهداف منطقه است.

فرماندار خرامه آب را چالش برانگیزترین مشکل فراروی توسعه کشاورزی منطقه برشمرد و تصریح کرد: مسئله اصلی چگونگی مدیریت آب کشاورزی در راستای دستیابی به اهداف توسعه بخش است.

پنجمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان خرامه با حضور فرماندار خرامه، جلال بهجو مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ،مهدی کشاورز مشاور عالی فرماندار خرامه و اعضای کارگروه در سالن اجتماعات شهید موسوی فرمانداری برگزارشد و پیرامون طرحهای کشاورزی ارائه شد و تسهیلات بانکی کشاورزان تصمیماتی اتخاذ شد.