بیمارستان تاریخی در آستانه بهره برداری/ پروژه 20 ساله امسال تمام می شود

علی نیکزاد در حاشیه سفر به شهرستان الیگودرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان الیگودرز جزء پروژه های طرح مهر ماندگار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه در قالب این طرح گفت: با تزریق اعتبار مورد نیاز امید می رود امسال پروژه بیمارستان الیگودرز به بهره برداری برسد.

بیمارستان حدود یکصد تختخوابی شهرستان الیگودرز یکی از پروژه های با عمر بسیار بالا در استان محسوب می شود که نزد مردم منطقه از لفظ "تاریخی" و "باستانی" برای این بیمارستان استفاده می شود.

بیمارستان شهرستان الیگودرز یکی از بیمارستانهایی است که با وجود گذشت نزدیک به 20 سال از کلنگ زنی آن در یکی دو سال اخیر فعال شده و وزیر راه و شهرسازی پیش از این وعده کرده بود که تا سال 1390 به پایان برسد ولی مطابق سخنان معاون سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان بهره برداری از این بیمارستان به هفته دولت سال 91 موکول شده است.

این بیمارستان در 17 سالگی خود تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در حال حاضر در آستانه 20 سالگی امید می رود که در سال 91 آماده بهره برداری شود.

عمر بالای پروژه های بیمارستانی در استان لرستان به یکی از دغدغه های مردم این استان تبدیل شده است به طوریکه بیمارستان شهرستان سلسله بعد از گذشت 17 سال تحویل علوم پزشکی لرستان شد و بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر نیز بعد از ربع قرن در اختیار مردم قرار گرفت.

این در حالیست که هم اکنون استان لرستان به لحاظ فضای درمانی با مشکلات و کمبودهای زیادی مواجه است به طوریکه به ازای هر هزار لرستانی تنها یک تخت بیمارستانی در استان وجود دارد.

کمبود فضای بیمارستانی در استان لرستان در حالیست که بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد به عنوان یک بیمارستان بزرگ پس از 9 سال از آغاز عملیات اجرایی هنوز به بهره برداری نرسیده است.

عملیات اجرایی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد از سال 1382 آغاز شده است تا پس از هشت سال معطلی در حوزه وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه سال 90 برای تجهیز تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شود.

این در حالیست که وضعیت طولانی شدن پروژه های بیمارستانی لرستان که تاکنون بارها از سوی مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته به گونه ای است که حتی برخی از این پروژه ها دارای بیش از 15 سال عمر هستند و البته در طول دولت نهم و دهم فعال شده اند ولی هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

روند طولانی شدن عملیات اجرایی پروژه های بیمارستانی در استان لرستان بارها از سوی رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر مطرح شده ولی به نظر می رسد همچنان سلامت مردم لرستان درگیر وعده هایی است که به سرانجام نمی رسد.

این در حالیست که دو مصوبه سفر دوم هیئت دولت که در سال 86 برگزار شد در زمینه احداث بیمارستان شهدای هفت تیر دورود و جایگزین بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد طی ماههای گذشته فعال شده است و مطابق اظهار نظر مسئولان کمتر از 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

همچنین بیمارستان آیت الله بروجردی شهرستان بروجرد نیز مطابق آخرین پیگیریهای خبرنگار مهر از برنامه زمان بندی خود عقب است تا مسئولان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان نیز از کمبود فضای بیمارستانی در این شهرستان گلایه کنند.

به هر حال روند طولانی شدن پروژه های بیمارستانی در لرستان با توجه به وضعیت سرانه تخت بیمارستانی یکی از مشکلاتی است که سلامت مردم در این استان را تحت الشعاع قرار داده که این امر باید از سوی مسئولان حوزه راه و شهرسازی و همچنین وزارت بهداشت و درمان مورد توجه جدی قرار گیرد.