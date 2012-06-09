عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص فشارهای آمانو پیش از اجلاس مسکو برای بازدید آژانس از پارچین گفت: ایران امروز از قدرت بازدارندگی بسیار بالایی در ابعاد نظامی برخوردار است و قدرت اول منطقه در تولید، صنایع نظامی است.

نماینده مردم شهررضا با تاکید بر اینکه پارچین فقط صنایع نظامی است تاکید کرد: آمریکا و غرب به دنبال دستیابی به اطلاعات صنایع نظامی ما هستند اما نمایندگان ملت اجازه نمی دهند صنایع نظامی ما که خارج از هر گونه فعالیت هسته ای است از طرف جاسوسان غربی مورد بازدید قرار گیرد.



وی تصریح کرد: صنایع پارچین از 50 سال قبل ساخته شده و بر اساس مباحث کارشناسی باید هر 30 سال سوله ها خراب شده و بازسازی شوند که این کار به آژانس بین المللی هیچ ربطی ندارد.



وی در پایان تاکید کرد: از آژانس بین المللی به خاطر جاسوسی ماهواره ای از صنایع نظامی پارچین شکایت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان چندی پیش از اصرار آژانس برای بازدید از پارچین خبر داد و گفت: آنها به دلیل فشار برخی کشورها می خواهند از پارچین بازدید کنند اما ما هنوز در مورد این مسئله قانع نشده ایم، ما در پارچین سایت هسته ای نداریم که بخواهیم در این مورد وارد بحث شویم.