می خواهم بهترین انتخاب را داشته باشم/ سرمربی تراکتورسازی به بومی ها توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جانفشان امروز شنبه با اشاره به اینکه سال دوم قراردادش با تیم ماشین سازی توافقی است، اظهار داشت: طبق قراردادی که با باشگاه ماشین سازی دارم، سال دوم حضورم در این تیم توافقی است و به همین خاطر من منتظر باشگاه هستم تا در این خصوص مذاکره کنیم و با اینکه ماشین سازی من را می خواهد اما حتی اگر به توافق نرسیم، بازهم اولویتم ماندن در تبریز خواهد بود.

وی افزود: البته من به تیم ماشین سازی نیز همچون تراکتورسازی که در آن بازی کرده ام، تعصب خاصی دارم و معتقدم که آقای دبیری در احیای تیم ماشین سازی نقش بسزایی داشته و فکر کنم در فصل آینده نیز این تیم روزهای خوبی سپری کند.

جانفشان با بیان اینکه یک بازیکن حرفه ای است، گفت: من در صورتیکه شرایط مهیا شود، حتما در تبریز می مانم چون غیر از ماشین سازی، یک پیشنهاد از تیمهای تبریزی دارم اما اگر شرایط را خوب نبینم، به دو پیشنهادی که ازیک تیم تهرانی و یک شهرستانی دارم فکر خواهم کرد.

وی در ارتباط با گفته های پرویز مظلومی در خصوص توجه به بازیکنان بومی تبریز در صورت حضورش در تیم تراکتورسازی یادآور شد: آقای مظلومی یکی از بزرگترین مربیان فوتبال ماست و نیاز به تعریف من ندارد اما امیدوارم که اگر ایشان یا هر مربی دیگری به تیم تراکتورسازی بیاید، به بازیکنان بومی توجه داشته باشد و به بازیکنان جوان شهرمان جهت بروز استعدادهایشان میدان دهد.

این دروازه بان که سابقه حضور در تیم تراکتورسازی تبریز را نیز دارد، ضمن ابراز امیدواری به موفقیت این تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: در تبریز بازیکنانی هستند که می توانند بخوبی در لیگ برتر بازی کنند و با تعصب بیشتری برای تیم شهر خود تلاش کنند و من احساس می کنم که تیم تراکتورسازی نیز با تلفیقی از بازیکنان بومی جوان و باتجربه می تواند در لیگ برتر موفق عمل کند و حاصل دیگر این کار، ظهور نسل جدیدی از فوتبال تبریز خواهد بود که می تواند تکرار نسل طلایی فوتبال دهه هفتاد تبریز باشد.

وی در خصوص احتمال حضور رسول خطیبی در کادرفنی تیم تراکتورسازی تبریز، عنوان داشت: من خودم شخصا در یک سال همکاری که با آقای خطیبی داشتم، چیزهای خوب زیادی یاد گرفتم و می توانم بگویم که یک انسان با مرام و با معرفتی است و در خصوص توانایی های فنی اش نیز باید بگویم که او هیچ چیزی از دیگر مربیان کمتر ندارد و می تواند در تیم تراکتورسازی موفق عمل کند.

جانفشان در پاسخ به این سئوال که با توجه به سابقه ای که در لیگ دسته اول و لیگ برتر دارد، چرا به تیم ملی زیر 22 سال دعوت نشده است، گفت: من خودم هم دلیل دعوت نشدنم به تیم ملی را نمی دانم اما به این امر معتقدم که باید به نظر و سلیقه کادرفنی تیم ملی احترام گذاشت. من تمام تلاشم را خواهم کرد که در اردوی بعدی تیم ملی حتما حضور داشته باشم .

وی افزود: آقای منصوریان حتما به موضوع شایسته سالاری توجه دارد و اگر ببیند که بازیکنی در شرایط بدنی خوبی قرار دارد و به درد تیم ملی می خورد، شک ندارم که این بازیکن را دعوت می کند و من نیز سعی می کنم تا شایستگی هایم را نشان دهم و نظر کادرفنی تیم ملی را به خودم جلب کنم.