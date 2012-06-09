به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز اسماعیل پور ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های استان افزود: این آمار در مقایسه با سایر استانها رقم چشمگیری نبوده اما باید پیشگیری و کاهش یابد.

وی شرط پیشگیری از جرایم را تشخیص درست از علت پیدایش آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: در این راه نباید با مسائل اجتماعی و جرایم همچون سرقت برخورد سطحی و مقطعی انجام شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان متذکر شد: باید به طور دقیق درصدد شناسایی و کشف قوانین و عوامل موثر بر کمیت و کیفیت جرایم بود و ارتباط آنها را به صورت منظم بررسی کرد که تحقق آن در کاهش 50 درصد سرقتها و جرایم تاثیرگذار است.

اسماعیل پور ارائه آموزش همگانی در سطح وسیع را در کاهش سرقت موثر دانست و اضافه کرد: بیان هشدارهای انتظامی متعدد از طریق رسانه های گروهی و آموزش همگانی در سطح وسیع می تواند سطح آگاهی شهروندان را در رعایت یک سری مسائل ایمنی و مشارکتی افزایش داده و عرصه را بر سارقان تنگ تر کند.

وی تشکیل جلسات با هیئت امنای مساجد، دامداران، کشاورزان، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها را در پیشگیری از سرقت ضروری برشمرد و تصریح کرد: تعامل با این اقشار و پایگاههای بسیج نیز در پیشگیری از جرایم بوی‍ژه سرقت کارساز است.

این مقام انتظامی به ضرورت استفاده از نگهبانان محله و دوربینهای مداربسته در نقاط حساس و نگهداری معتادین در محل های مخصوص تاکید کرد.

اسماعیل پور یادآور شد: نگهداری معتادین در محلهای مشخص، تجهیزات الکترونیکی و نگهبانان محله در پیشگیری از سرقت ضروری است که باید در این راستا فرهنگ سازی لازم انجام تا صنوف و مردم از این امکانات استفاده بهینه داشته و به آن رغبت نشان دهند.