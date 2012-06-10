در فصل جدید به بازیکنان بومی استان توجه خواهیم کرد

مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نارنجی پوشان اظهار داشت: از تاریخ سیزدهم خرداد تمرینات آماده سازی خود را آغاز کردیم خوشبختانه اکثر بازیکنان در تمرینات حضور یافته و در حال حاضر تمرینات بدنسازی را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: سایپا از جمله تیم هایی است که تمرینات خود را خیلی زود آغاز کرده و قصد داریم با آمادگی بالا پا به میدان مسابقات لیگ برتر بگذاریم.

تقوی در خصوص لیست مازاد خود اظهار داشت: تیم باید تقویت شود. قصد داریم کمی در تیم تغییرات ایجاد کنیم و در حال حاضر هم با چند بازیکن در حال مذاکره هستیم و فکر می کنم تغییرات در تیم باید ایجاد شود.

سرمربی سایپا در ادامه تصریح کرد: در این فصل به بازیکنان بومی استان توجه خواهیم کرد. تا به امروز داود شاه‌وراقی، وحید براتی، رامتین سلیمان‌نژاد و حمید لطف‌‌الله‌نژاد به عضویت سایپا در آمدند و سعی خواهیم کرد یک تیم جوان و آینده دار را راهی لیگ برتر فوتبال کنیم.

وی در پایان در خصوص مذاکره با رحمان احمدی و مهرداد کریمیان گفت: با این دو بازیکن مذاکره داشتیم وقصد داریم چند بازیکن با تجربه به تیم اضافه کنیم.