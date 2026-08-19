به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی رضایی، شهردار منتخب رباط‌کریم، از ادامه فعالیت در این سمت انصراف داد؛ انتخابی که به گفته خودش به دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات شوراها و کوتاه بودن دوره احتمالی مدیریت، تنها یک روز دوام آورد.

رضایی در توضیح علت انصراف خود به خبرنگار مهر گفت، انتخاب او از سوی شورای شهر انجام شده بود، اما پس از آن موضوع زمان برگزاری انتخابات شوراها مطرح شد و مشخص شد فرآیندهای مربوط به آغاز رسمی فعالیت شهردار می‌تواند حدود ۲۰ روز تا یک ماه زمان ببرد.

او با اشاره به فاصله کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات گفت: در چنین شرایطی، عملاً فرصت چندانی برای اجرای برنامه‌های مدیریتی وجود نداشت و با توجه به احتمال تغییر ترکیب شورای شهر، تضمینی برای ادامه فعالیت شهردار پس از انتخابات نیز وجود نداشت.

به گفته رضایی، پس از مشورت با افرادی خارج از مجموعه مدیریت شهری، به این نتیجه رسیده که پذیرش مسئولیت در چنین شرایطی ممکن است، در نهایت تنها سابقه‌ای کوتاه‌مدت برای او ایجاد کند و فرصت کافی برای انجام کار مؤثر در اختیارش قرار ندهد.

او در توضیح تصمیم خود تأکید کرد، حفظ سابقه مدیریتی و حرفه‌ای‌اش نیز در این تصمیم مؤثر بوده و ترجیح داده در شرایطی که امکان تغییر مدیریت شهری در فاصله‌ای کوتاه وجود دارد، مسئولیت را نپذیرد.

رضایی در پایان با تأکید بر اینکه تصمیم خود را پس از مشورت اتخاذ کرده، خواستار آن شده است که موضوع انصراف او به شکلی مطرح شود که به سابقه و اعتبار حرفه‌ای‌اش لطمه‌ای وارد نشود.

به این ترتیب، حضور رضایی در شهرداری رباط‌کریم پیش از آنکه به یک دوره مدیریتی واقعی تبدیل شود، پایان یافت.