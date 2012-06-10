کشت ذرت دانه ای به روش مکانیزه در مزارع الگویی

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر صادقی پیش از ظهر امروز یکشنبه در این باره به خبرنگاران گفت : جهت تغییر الگویی کشت متداول و تعیین الگوی مناسب کشت برای زارعین اراضی پایاب سد سهند که اراضی آنها از دیم به آبی تبدیل شده است کشت ذرت دانه ای در الگوی کشت منطقه با راهنمایی و تلاش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان وارد شده است .



وی افزود: کشت ذرت دانه ای برای اولین بار در این شهرستان به روش کاملا" مکانیزه و با بذر کارپنوماتیک انجام شده و به روش آبیاری تحت فشار بارانی آبیاری می شود .



مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت : کل اراضی پایاب سد سهند هشترود در 5 فاز عمرانی و حدود 10 هزار و300 هکتار بوده که 70 درصد آن به زراعت و30 درصد آن به احداث باغات می باشد .



صادقی گفت: تمام این مزارع با آبیاری تحت فشار اختصاصی خواهد یافت و فاز اول اجرایی عملیات آنتقال آب و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار داخل مزارع در حدود 3 هزار هکتار به اتمام رسیده و بهره برداری از آن بزودی آغاز خواهد شد .



