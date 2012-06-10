باسواد شوید/ باسواد کنید، 400 هزارتومان هدیه بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان ظهر یکشنبه به ریاست احمد عجم استاندار قزوین در استانداری برگزار شد.



علی باقرزاده در این جلسه گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید گروه سنی 10 تا 49 سال در طول برنامه ای پنج ساله با ریشه کن شدن بیسوادی باسواد شوند که برای تحقق آن نیازمند شناسایی دقیق بیسوادان کشوریم.



85 درصد مردم کشور باسوادند



وی افزود: بر اساس سرشماری سال 85 تعداد چهار میلیون و 150 هزار نفر از جمعیت کشور بیسواد هستند که در صورت پایش و جمع آوری اطلاعات دقیق این آمار به مراتب کاهش خواهد یافت و به سه میلیون نفر خواهد رسید.

باقرزاده تصریح کرد: 85 درصد جمعیت کشور باسوادند که در این زمینه در میان 24 کشور منطقه در رتبه 15 و بین 139 کشور که سند آموزش و پرورش را امضاء کرده اند در رتبه 86 قرار داریم.



وی گفت: متاسفانه با جریانات سیاسی و سیاه نمایی برخی محافل خارجی، کشورمان را در این زمینه با کشورهایی مانند افغانستان، سریلانکا و بنگلادش مقایسه کرده اند که توطئه سیاسی بودن این مقایسه کاملا مشخص است و با واقعیت فاصله دارد.



رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تصریح کرد: ابعاد سوادآموزی به مسائل اجتماعی محدود نمی شود بلکه ابعاد بین المللی دارد که باید به آن حساسیت نشان داد.



چالشهای سوادآموزی در کشور



این مسئول با اشاره به چالشهای موجود در سوادآموزی گفت: فهرست اسامی افراد بیسواد هیچگاه به طور دقیق در اختیار مسئولان نهضت قرار نگرفته و این موضوع مشکلاتی را در برنامه ریزیها ایجاد کرده و موجب شده به دلیل نداشتن اطلاعات اسمی منابع بیت المال برای کسانی هزینه شود که سواد دارند اما در لیست بی سوادان قرار گرفته اند.



وی تصریح کرد: نداشتن انگیزه و الزام افراد بیسواد به سوادآموزی از دیگر عللی است که موجب شده تا این مسئله در کشور ریشه کن نشود که در این میان هیچ دستگاهی حاضر نشده به سوادآموزان امتیازی بدهد و الزام تنبیهی نیز نداشتیم.



باقرزاده یادآورشد: کارآمد نبودن محتوای آموزشی از دیگر مسائلی است که موجب شد تا کتاب های اول ابتدایی را برای بزرگسالان تدریس کنیم که برخی اوقات تحقیرانه بود و بتدریج هم اصلاح نشد و بخشی از نیازها کاربردی تعریف نشد و مشکل ایجاد کرد.



رئیس نهضت سوادآموزی کشور بیان کرد: ساختار مقررات دوره ها نیز مناسب نیست و با گذراندن بیش از یک هزار و 500 ساعت آموزش به افراد مدرک پنجم می دهیم که انگیزه لازم را به سوادآموزان نمی دهد.



باقرزاده اظهارداشت: ضوابط مالی به ما اجازه هیچ انعطافی را نمی دهد لذا مبلغ کمی برای باسواد کردن افراد هزینه می شود.



دولتی شدن نهضت چالش جدی سواد دار شدن بیسوادان



وی گفت: دولتی کردن نهضت سوادآموزی یک چالش جدی بود که متاسفانه عزم ملی برای ریشه کن شدن بیسوادی اتفاق نیفتاد و بدون تعارف فقط از امام مایه گذاشتیم اما اقدام اساسی نکردیم.



باقرزاده یادآورشد: برنامه های تبلیغی و ترویجی سوادآموزی هم ضعیف بوده و اثر نهضت در رسانه ملی هم دیده نمی شود و برخی فکر می کنند فعالیت نهضت سوادآموزی متوقف شده است.



وی با انتقاد از اتکاء سرشماری به آمار خوداظهاری بیان کرد: وقتی بانک های اطلاعاتی ثبتی و رایانه ای داریم نیازمند اطلاعات خود اظهاری نیستیم لذا باید با شناسایی دقیق آمار بیسوادان برنامه مدونی برای باسواد کردن مردم پیاده کنیم.



این مسئول بیان کرد: کار نهضت سواد آموزی حرفه ای است و ماموریت اصلی ما جامعه پذیرکردن فرمان رهبری است و امیدواریم در مدت پنج سال بتوانیم افراد زیر 50 سال را به طور کامل باسواد کنیم.



15 درصد بزهکاران بیسوادند



باقرزاده یادآورشد: 15 درصد بزهکاران خاص کشور بیسواد مطلقند و اگر بتوانیم بیسوادی را ریشه کن کنیم به سلامت اجتماع هم کمک کرده ایم.



400 هزار تومان پاداش سوادآموزی



رئیس نهضت سوادآموزی گفت: هر کس که بتواند فرد بیسوادی را باسواد کند به ازای هر نفر 400 هزار تومان پاداش می گیرد که این مبلغ در سال گذشته 350 هزار تومان بود و در این میان دانش آموزان، دانشجویان، روحانیون مستقر در روستاها، خانواده ها، معلمان بازنشسته، می توانند به صورت انفرادی یا در قالب تعاونی در این زمینه اقدام و برای خود اشتغال و درآمد نیز ایجاد کنند.

وی گفت: بخشی از این هزینه به سوادآموز تعلق می گیرد و می تواند انگیزه مالی و تشویقی مناسبی برای سوادآموز و افرادی باشد که قادرند پس از گذ راندن دوره آموزشی به سوادآموزی کمک کنند.

این مسئول همچنین بیان کرد: نهضت سوادآموزی از نظر مالی هیچ مشکلی ندارد و این هزینه ها تامین می کند و با توافق نامه هایی که با دستگاههای اجرایی منعقد شده امسال گام اساسی در باسواد کردن افراد برداشته خواهد شد.



باقرزاده یادآورشد: مشکل سوادآموزی مدیریت و باور عمومی است و با عزم جدی مردم و مسئولان و سوادآموزان امیدواریم بیسوادی در کشور ریشه کن شود.



استخدام 40 هزار نفر آموزشیار در کشور



رئیس نهضت سوادآموزی از استخدام 40 هزار آموزشیار در کشور خبر داد و گفت: با استخدام این افراد و برون سپاری سوادآموزی قادریم با این مشکل در کشور مقابله کنیم.



وی استفاده از ابزار الزام و تشویق در اجرا را مهم اریابی کرد و گفت: باید کسانی که باسواد می شوند با گرفتن امتیازات ویژه تشویق شوند و با استفاده از منابع موجود قادریم بدون ایجاد منابع جدید این طرح را اجرایی کنیم.



در استان قزوین دغدغه ای نداریم



باقرزاده وضعیت استان قزوین را مطلوب دانست و اظهارداشت: در استان قزوین هیچ دغدغه ای نداریم و با تعامل منطقی بین استانداری و دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی انجام شده امیدواریم این طرح در استان با سهولت بیشتری انجام شود.



وی گفت: در استان قزوین در بانک اطلاعاتی 62 هزار نفر ثبت نام کرده اند که 38 هزار بیسواد شناسایی شده و پس از پایش اولیه 28 هزار نفر بیسواد شناخته شده اند که برای آموزش آنها برنامه ریزی خواهد شد.