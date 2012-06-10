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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۰

محمدی خبر داد:

امکانات لازم برای استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان فراهم شد

امکانات لازم برای استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان فراهم شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان از فراهم شدن همه امکانات برای استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در حاشیه بازدید کارشناس حوزه معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری و هیئت گمرک کشور از گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان اظهار داشت: به زودی و در آینده ای نزدیک پس از مراحل تکمیلی و ارائه مستندات گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: راه اندازی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان در توسعه صنعت منطقه و جذب سرمایه گذار در استان نقش بسزایی دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان افزود: همه زیرساختها و امکانات موجود برای استقرار گمرک در منطقه از قبیل دیوار و جاده حراستی، شبکه روشنایی و مانیتورینگ برای حراست و امنیت منطقه، باسکول و ساختمان باسکول و نیز دو انبار رو باز و مسقف برای نگهداری و ترخیص کالا آماده شده است.

بنابر این گزارش کارشناس حوزه معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری و هیئت گمرک کشور با حضور فرماندار ازنا و مدیر کل امور اقتصادی استانداری و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی از منطقه ویژه اقتصادی لرستان و امکانات زیر ساختی و تجهیزات و ساختمان گمرک این منطقه بازدید کردند.

این بازدید به منظور راه اندازی و استقرار گمرک و تلاش در راستای رفع مسائل و مشکلات آن و نیز حمایت از صاحبان واحدهای تولیدی برای استفاده و بهره وری از امکانات کمرگ به عمل آمد.

کد مطلب 1623275

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