امکانات لازم برای استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در حاشیه بازدید کارشناس حوزه معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری و هیئت گمرک کشور از گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان اظهار داشت: به زودی و در آینده ای نزدیک پس از مراحل تکمیلی و ارائه مستندات گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: راه اندازی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان در توسعه صنعت منطقه و جذب سرمایه گذار در استان نقش بسزایی دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان افزود: همه زیرساختها و امکانات موجود برای استقرار گمرک در منطقه از قبیل دیوار و جاده حراستی، شبکه روشنایی و مانیتورینگ برای حراست و امنیت منطقه، باسکول و ساختمان باسکول و نیز دو انبار رو باز و مسقف برای نگهداری و ترخیص کالا آماده شده است.

بنابر این گزارش کارشناس حوزه معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری و هیئت گمرک کشور با حضور فرماندار ازنا و مدیر کل امور اقتصادی استانداری و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی از منطقه ویژه اقتصادی لرستان و امکانات زیر ساختی و تجهیزات و ساختمان گمرک این منطقه بازدید کردند.

این بازدید به منظور راه اندازی و استقرار گمرک و تلاش در راستای رفع مسائل و مشکلات آن و نیز حمایت از صاحبان واحدهای تولیدی برای استفاده و بهره وری از امکانات کمرگ به عمل آمد.