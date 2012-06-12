خطر آلودگی صوتی برای اصفهانیها/ مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، سرطان گسترش شهری که مدتهاست اصفهان را به خود مبتلا کرده هرروز علامتی جدید از بیماری خود را به مردم نشان می دهد. آلودگی صوتی نیز یکی از این علائم است که مدتی است به شدت گوش مردم اصفهان را می آزارد.

سال گذشته دبیر اجرایی دهمین کنگره سراسری شنوایی‌شناسی ایران، اصفهان را در رده سه شهر برتر در داشتن آلودگی صوتی بیش از حد مجاز اعلام کرد و هشدار داد که در شهرهای اصفهان، تهران و مشهد برای مقابله با عوارض شنوایی‌ضمن اینکه وسائل نقلیه باید کاهش پیدا کند، افرادباید به صورت که اجباری از محافظ‌های صوتی استفاده کنند تا از آلودگی‌های صوتی که باعث عارضه در گوش‌هایشان می‌شود تا حدودی جلوگیری شود.

رئیس ستاد معاینه فنی خودرو شهری اصفهان نیزدو سال پیش اعلام کرد که آلودگی صوتی در شهر اصفهان به خصوص درهسته مرکزی شهر و در مجاور بزرگراهها بالاتر از حد استاندارد است و حدود استاندارد آلودگی صوتی در مناطق شهری به ترتیب از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب ، ۵۵ دسیبل و از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح ۴۵ دسیبل است .

غلامرضا شیران عضو شورا شهر و کارشناس حمل نقل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آلودگی صوتی اصفهان بیش از حد مجاز است، گفت: آلودگی صوتی یک متغییر نسبی و میزان استاندارد در منطقه مسکونی، تجاری، بیمارستانها و کتابخانه ها متفاوت است.

وی در مورد حد استاندارد مراکز مختلف و نسبت آن در اصفهان بیان اشت: استاندارد میزان صوت در مناطق مسکونی در روز حداکثر45 دسیبل در مکان تجاری 60دسیبل و در بیمارستانها 35 تا 40 دسیبل است که در حال حاضر به دلایل مختلف این میزان در تمامی این مناطق بیشتر است.

این عضو شورای شهربا اشاره به تحقیقاتی که در شهر تهران در زمینه آلودگی صوتی انجام شده، تصریح کرد: در حال حاضر میزان آلودگی در اطراف بیمارستانها و مدارس تهران 80 تا 90 دسیبل است که این میزان در مورد اصفهان نیز صدق می کند.

وی با اشاره به مکانیابی نادرست مدارس و بیمارستانهای استان، افزود: ساختن مدارس در کنار بزرگراه ها به وی‍ژه مدارس غیرانتفاعی به علت آلودگی صوتی بر آموزش وسلامت کودکان تاثیر نامناسبی دارد.

شیران ادامه داد: همچنین آلودگی صوتی بالا در کنار بیمارستانها که معمولا معماری آنها با اصول مهندسی شهری دارد وپنجره های آن رو به خیابان است بر روند بهبود بیماریها به ویژه بیماریهای قلبی و اعصاب تاثیر بسیار زیادی دارد .

این کارشناس حمل و نقل با بیان اینکه این صدای ناخواسته و آزار دهنده سلامت مردم اصفهان را به خطر انداخته، هشدار داد: آلودگی صوتی از آلودگی هوا خطرناک تر است زیرا عوارض این نوع آلودگی زودرس است و بلافاصله فرد را مورد تاثیر قرار می دهد.

وی در مورد بیماریهای ناشی از آلودگی صوتی گفت: ناشنوایی بالا رفتن فشار خون ناراختی های گوارشی و سکته های آنی از عوارض اصلی آلودگی صوتی است .

سرعت بالای خودرو همه اصفهانی ها را تهدید می کند

یکی از عوامل اصلی در آلودگی صوتی خودرو هاست که به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان 200 هزار خودرو در اصفهان در حال تردد هستند و به گفته رئیس شورای اسلامی شهراصفهان بر اساس برنامه پنج ساله شهرداری تعداد اتوبوس‌های شهری تا دو هزاردستگاه افزایش خواهد داشت که براساس آمار شرکت اتوبوسرانی حدود ۱۳۶۵ اتوبوس در سطح شهر در حال عبور و مرور هستند که این ارقام خود گویای میزان آلودگی زیست محیطی و صوتی شهر اصفهان است.

شیران با بیان اینکه آلودگی صوتی از جمله آثارفیزیکی زندگی شهری است ومنبع اصلی و آلاینده های شهری حمل و نقل شهری و امور عمرانی و صنعتی از مهمترین عوامل تولید آلودگی صوتی هستند، یاد آورشد: صدای موتور، اگزوز، بوق واصطکاک تایرها با سطح آسفالت فراهم کننده آلودگی صوتی هستند که در این رده اتوبوسها و کامیون ها بیشترین تولید کننده آلودگی صوتی هستند.

وی دومین عامل را در بخش حمل ونقل ، عامل سرعت اعلام کرد و گفت: سرعت بالا با توجه به نوع آسفالت تولید کننده آلودگی صوتی است.

این کارشناس حمل و نقل افزود: متاسفانه ترافیک لجام گسیخته اصفهان علاوه بر آنکه باعث تصادفات و مرگ رانندگان و گاهی عابران می شود عاملی برای بالا بردن آلودگی صوتی و در نتجه بالار فتن فشار خون و عصبی شدن و مرگ شهروندان می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرهای متمدن دنیا برنامه های زیادی برای کاهش سرعت خودرو در شهر اجرا می شود، گفت: استاندارد سرعت در شهر اصفهان رعایت نمی شود .

این عضو شورای شهر با بیان اینکه میزان سرعت در خیابانهای خلوت شهر گاهی از 70 کیلومتردر ساعت هم بیشتر است، افزود: سرعت شهری بین 30 تا 40 کیلومتر است و با متخلفان برخوردهای سختی می شود در حالیکه برای جوانان ما خودرو و سرعت وسیله بازی است و جایی که امکان با سرعت رفتن به وجود آید با سرعت بالا حرکت می کنند و این محدود به خیابانها نیست و در کوچه ها هم همین روند را می توان مشاهده کرد و این نشات گرفته از فقر فرهنگی جوانان تحصیل کرده ماست.

وی در زمینه تاثیر سرعت بر آلودگی صوتی گفت: مهمترین عامل در بخش حمل ونقل عامل سرعت است و هرچه سرعت در شهر کنترل و مدیریت شود از میزان آلودگیها کاسته خواهد شد.

اصفهان به شدت دچار بی بندباری وجهل زیست محیطی است

همیشه گفته هایم که پیشگیری بهتر از درمان است اما امروز که اصفهان دچار بیماری آلودگی صوتی شده و برای پیشگیری از رشد این بیماری چه باید کرد.

تا به حال صحبت های زیادی در این باره شده و رئیس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری در سال 89خبراز نصب دستگاه‌های سنجش آلودگی صوتی در 30 نقطه شهر براساس برنامه اصفهان 95 و پایش آلودگی‌های صوتی در شهروعدم اجازه ورود کامیونها به شهر را داد امادر سال گذشته اصفهان جزوسه کشور آلوده صوتی ایران شد و در سال 91 نیز هنوزیکی از بزرگترین مشکلات شهر اصفهان آلودگی صوتی آن است .

شیران در مورد عملکرد مسئولان استان درزمینه کاهش آلودگیهای صوتی گفت: شهر اصفهان به شدت دچار بی بندباری وجهل زیست محیطی است و این جهل تنها شامل حال مردم نمی شود بلکه مسئولان ما هم به این مشکل دچار هستند .

این عضو شورای شهر افزود: متاسفانه در اصفهان کارهای عمرانی بدون توجه به وضعیت اصفهان اولویت بیشتری دارد و اکثر مسئولان ترجیح می دهند که اقدامات آنها به چشم بیاید که این مسئله در فعالیتهای عمرانی محقق می شود.

وی در زمینه پیشگیری و راههای مقابله با آلودگی صوتی گفت : برنامه ریزی برای جانمایی مکانها استفاده از پنجره های دو جداره خیابان سازی استادارد و آسفالت مناسب کاهش سرعت خودروها در درون شهر و اتخاذ قوانین سختگیرانه در این باره می تواند کمی از آلودگی صوتی شهر اصفهان را کاهش دهد.

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گزارش: لیلا شکوه فر