به گزارش خبرنگار مهر، قرن ها پیش از این، عطر به عنوان ماده ای برای خوشبو کردن محیط در مراسم مذهبی مصریان سوزانده می شد.

در آن زمان استفاده از این مواد خوشبو تنها به آیین ها و تشریفات مذهبی اختصاص داشتند اما به تدریج از این مواد برای ساختن پماد برای تسکین و درمان زخم های پوستی نیز استفاده شد.

در طول قرن هفدهم، استفاده از بوی خوش و عطر کاملا در بین مردم رایج شد. دستکش های معطر در فرانسه به بازار آمد و در سال 1656 بود که اولین صنف سازندگان عطر تاسیس شد.

استفاده از عطر در کشور فرانسه بیش از سایر نقاط جهان به سرعت افزایش پیدا کرد.

در قرن 18 با ساخت ادکلن (Eau de cologne) انقلابی در صنعت عطر سازی به وقوع پیوست، ادکلن آن زمان ترکیبی از گیاهان رزماری، نارنج و لیمو بود و موارد استفاده فراوانی داشت.

عطرهای مناسبت هر فصل

طبیعتا عطرهایی که بهتر است در روزهای گرم و آفتابی استفاده شوند، با عطرهایی که مناسب روزهای سرد زمستان اند، یکسان نیستند، در فصل بهار از عطرهای ملایم استفاده کنید.

عطرهای ملایم و بهاری را معمولا از گل های بنفشه، تمشک و مگنولیا می گیرند.

در روزهای گرم تابستان برای ماندگاری بوی عطر باید به دفعات بیشتری از آن استفاده شود، با این حساب، بهتر است که در فصل گرم از عطری استفاده کرد که ماندگاری بیشتری داشته باشد.

در فصل گرم، استفاده از رایحه های خنک و ترش، تلخ و سرد، جنگلی و وحشی بسیار خوشایند است، استفاده از رایحه های خنک و ترش در فصل تابستان، سرمای خوشایندی را به شما و اطرافیانتان منتقل می کند و در نتیجه از حس گرمای محیط می کاهد تا به یک حس تعادل دمایی برسید.

عطر مناسب محل های رسمی و دوستانه

همیشه بهتر است که در مکان های رسمی از رایحه های تلخ، گرم، شیرین و تند و در محافل دوستانه و صمیمی از عطرهای سرد و ترش استفاده کنید.

در ساخت عطرهای تلخ معمولا از اسانس هایی مانند ریشه درختان و ادویه های تند شرقی استفاده می کنند. عطرهای شیرین و گرم هم عطرهایی هستند که از بو و طعم شکلات و میوه های تابستانی برخوردارند.

از عطرهای تلخ معمولا از اسانس هایی مانند ریشه درختان و ادویه های تند شرقی استفاده می کنند، عطرهای شیرین و گرم هم عطرهایی هستند که از بو طعم شکلات و میوه های تابستانی برخور دارند.

عطر سرد به عطری می گویند که حس خنکی و تازگی را القا کند، استشمام این عطرها معمولا باعث می شود که طعم میوه هایی مانند خیار و هندوانه را به خاطر بیاوریم.

عطر ترش به عطری می گویند که طعم مرکبات را به خاطر بیاورد و همچنین القا کننده حس طراوت و شادمانی باشد.

عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی می شوند

عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نیز می شوند، لابد دیده اید که در باشگاه های ورزشی، هوای داخل باشگاه را معمولا با رایحه های سرد و ترش مطبوع می کنند عطرهایی با طعم گل های وحشی می توانند حس صمیمیت بیشتری به محیط القا کنند.

بهترین نقاط استفاده عطر در روی بدن

از زمان های گذشته، این باور همچنان پابرجاست که عطر و اودکلن را باید به پوست جلوی گردن یا به مچ دست زد.

واقعیت این است که زدن عطر بر روی محل نبض ها (مانند: مچ، دست، مچ پا، پشت زانوها و نبض گردن) باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده، اما پزشکان توصیه می کنند به گردنتان عطر نزنید چرا که این کار، احتمال بیماری های پوستی را در این ناحیه افزایش می دهد.

عطر رابطه مستقیم با سلیقه افراد دارد

فروشنده عطر و ادکلن در شاهرود می گوید: عطر رابطه مستقیم با سلیقه افراد دارد بنابر این هر عطر از دیدگاه فرد یا گروهی از افراد ممکن است بهترین یا بدترین عطر باشد.

کریمی در رابطه با ماندگاری بنلد مدت و کوتاه مدت برخی عطرها اظهار داشت: ماندگاری عطرها رابطه مستقیم با چیدمان بوی آنها دارد، مواد مختلفی که برای ساخت یک رایحه به کار می روند، بسته به نوع عطر (رایحه، خانواده، رایحه پایه) ماندگاری متفاوتی دارد، همچنان کمپانی های مربوطه محصولات را با درجه کیفی مختلفی تهیه می کنند که این سطح، در کمپانی های سازنده متفاوت است.

نکاتی که باید قبل و بعد از خرید عطر رعایت کنیم

این فروشنده عطر به نکاتی قبل و بعد از خرید عطر اشاره کرد و گفت: هنگام خرید بیشتر از پنج عطر نباید بو کرد، در صورت اشباع شدن بینی قهوه بو کنید، تا حد امکان عطر را بر روی تستر انتخاب نمایید.

آقای کریمی افزود: بعد از خرید تا حد امکان عطر را بر روی پوست و در جاهای گرم بدن استفاده کرده و از زدن بر روی لباس خوداری کنید.

برای هر پوستی باید عطر مناسب خودش را انتخاب کرد

عطریات اکثرا برای به کار بردن روی پوست طراحی شده اند، البته این نکته هم مهم است که نوع پوست بر روی رایحه منعکس شده از عطر تاثیر دارد به عبارت دیگر برای هر پوستی باید عطر مناسب خودش را انتخاب کرد.

تفاوت پوست های مختلف عمدتا در میزان چربی، رنگ پوست و اسیدیته آنها است، مثلا پوست را بر اساس میزان چربی به چهار نوع چرب، خشک، نرمال و ترکیبی تقسیم بندی می کنند.

پوست های چرب عطر را بهتر و مدت زمان زیادتری در خود نگه می دارند. همچنین می توان گفت افرادی که پوست روشن و بلوند دارند بهتر است از رایحه گل و پوست گندمی ها از رایحه های مشرق زمینی استفاده کنند.

بهتر است عطر بر روی نقاطی از پوست به کار برده شوند که در زیر آن نبض تپنده وجود داشته باشد یا در نقاطی که حرارت بدن بیشتر است. چون خون در زیر این نقاط با فشار بیشتری جریان دارد و حرارت حاصل از آن همانند یک پمپ تراوش رایحه عمل کرده و باعث می شود رایحه به خوبی از روی پوست منعکس شود. نبض مچ دست، پشت گوش ها، آرنج بهترین نقاط برای به کار بردن عطر است.

تفاوت عطر و ادکلن

افرادی هستند که فرق بین ادکلن و عطر رو نمی دانند، بعضی افراد فکر می کنند، عطر مربوط به خانم هاست و ادکلن مربوط به آقایان یا عطر همان اسانس هایی است که در شیشه ها ریخته می شود و ادکلن هم همان عطر برندها هستند.

به عطرهایی که در شیشه ها پر می شوند و اغلب هم حالتی روغنی دارند، اسانس گفته می شود.

عطر در ایران به صورت کلی به تمامی عطرها غیر از اسانس ها گفته می شود، بنابر این شما در صورتی که می خواهید خرید کنید و خریدی جز اسانس ها دارید، در واقع به دنبال عطر هستید و باید از کلمه عطر برای خریدتان استفاده کنید.

همان طور که می دانید عطرها از ترکیبات اسانس مواد خام (گیاهان، مشک و...) آب و الکل تشکیل شدند.

تفاوت عطر و ادکلن در میزان اسانس به کار رفته در آب و الکل درون یک عطر هست، هر قدر میزان اسانس به کار رفته در عطر بیشتر باشد این عطر دوام و ماندگاری بالاتری دارد.

perfume به عطری گفته می شه که حدود 15 تا 25 درصد اسانس در آن به کار رفته باشد و ادکلن به مدلی گفته می شود که حدود 2 تا 5 درصد اسانس در آن به کار رفته و ماندگاری بسیار پایینی دارد.

مشک، اسانسی که در همه عطرها کاربرد دارد

مشک یکی از اسانس هایی است که به صورت پایه ای در نت انتهایی تمامی عطرها کاربرد دارد، دلیل این امر آن است که مشک توان پخش شوندگی به عطر می دهد.

مشک هایی که امروزه در عطرسازی کاربرد دارند اغلب به صورت شیمیایی ساخته می شوند و مشک طبیعی نیستند.

مشک در گذشته نیز همواره به عنوان عاملی جهت معطر سازی استفاده می شده است و قدمتی چند هزار ساله دارد.

این ماده که در ابتدا حالتی مایع دارد، در بخشی کیسه مانند در بدن نوعی آهوی نر قرار گرفته است که حیوان از آن برای جلب جنس ماده استفاده می کند، پس از گذر زمان، مقدار این مواد داخل کیسه زیاد شده و به دلیل اینکه آهو را آزار می دهد او با کشیدن بدن خود بر سنگ و صخره کیسه را پاره می کند و مشک آزاد شده در هوای باز خشک می شود.

مشک طبیعی و خشک شده که ارزشی بیش از طلا دارد گاه توسط شکارچیان جمع آوری شده و فروخته می شود.

مشک در حالی که آزاد شده باشد به رنگ مشکی یا قهوه ای سوخته است اما اگر آهو شکار شود و کیسه از بدنش خارج گردد حالتی غده مانند داشته و اطراف آن پوشیده از مو خواهد بود.

مشک و ماندگاری عطرها

مشک عامل ایجاد توازن در ترکیبات عطر و تثبیت کننده است، همچنین در افزایش ماندگاری رایحه تاثیر گذار است. سرعت تبخیر عطر را کاهش می دهد و پایداری سایر اسانس ها را بالا می برد.

بنابر این یکی از عوامل کاهش ماندگاری عطرها را شاید بتوان استفاده از مشک های مصنوعی دانست! زیرا جهت به دست آوردن تنها یک کیلو گرم مشک های طبیعی نیاز به کشتار 160 آهوی نر است که این عمل در سال 1979 به دلیل منع در کشتار حیوانات متوقف شد.

تاریخچه استفاده عطر از 25 هزار سال قبل به کشور ایران بر می گردد.

ایرانی ها یکی از قدیمی ترین مردمانی بودند که از عطر و اسانس های معطر به صورت تجملاتی استفاده می کردند، ده قرن قبل از میلاد، ایرانی ها یکی از اولین تمدن هایی بودند که به تجملات بسیار اهمیت داده، روزانه با لوسیون های معطر و خوشبو خود را شست شو می دادند و در نوشیدنی هایشان از اسانس های عطر دارد استفاده می کردند.

اگر چه هیچ مدرکی دال بر تولید عطر در امپراطوری پادشاهان ایرانی به دست نیامده ولی چیزی که مسلم است ایرانی ها برای تهیه این اسانس ها به همسایگان خود، مبلغ هنگفتی پرداخت می کردند، ولی این تمدن های یونان و روم بودند که عطرسازی را به هنری واقعی تبدیل کردند.

شناخت شخصیت افراد از روی رایحه عطر های مورد استفاده

جالب تر اینکه از روی رایحه ها به راحتی می شود تا حدود زیادی افراد را شناخت و به تیپ شخصیتشان پی برد.

اغلب نهایت دسته بندی هایی که ما توصیف می کنیم اینها هستند: گرم، خنک، تند، ملایم، شیرین، تلخ، که اگر درست گفته باشیم و کسی این ملاک ها را به غلط به ما یاد نداده باشد، به صورت درست و علمی در صنعت عطر و عطر سازی چیزی در حدود 35 نوع دسته بندی رایحه عطرها وجود دارد که عموما در این حرفه از آنها استفاده می شود.

اولین دسته عطرها که می خواهیم از آنها شروع کنیم، رایحه های آروماتیک (معطر و خوشبو ) هستند که در این دسته از خانواده بویایی فقط عطرهای مردانه قرار می گیرند، یعنی تا به الان در دسته بندی آروماتیک ها عطر زنانه وجود نداشته است.

رایحه های آروماتیک اغلب از ترکیب مریم گلی، رزماری، زیره سبز، استوخودوس، و دیگر گیاهانی که بوی تند علف گون دارند ساخته می شوند و اغلب با رایحه مرکبات و رایحه های تند ترکیب شده ترکیبات آروماتیک از عطرهای رایج برای مردان به شمار می روند.

چرا عطر دوام ندارد

احتمالا برای شما اتفاق افتاده که عطری خریده باشید حتی با قیمت بالا و از یک برند مشهور و بعد از استفاده ببینید روی پوستتان دوام ندارد، احتمالا فکر کردید که عطر تقلبی به شما داده اند.

برای حل این مشکل چند راه حل وجود دارد.چند روش وجود دارد که دوام عطر را بالاتر می برد. اول اینکه عطرها باید در نقاط نبض دار و گرم بدن مثل مچ ها، شاهرگ گردن و سینه استفاده شوند.

در درجه اول سعی کنید عطری را انتخاب کنید که رایحه تندی داشته باشد زیرا این رایحه دوام بهتری روی پوست و لباس دارند تا بوهای ملایم.

غالب عطرها روی پوست خشک دوام کمتری دارند

اغلب عطرها روی پوست های خشک کمترین دوام رو دارند، پس بهترین راه این است که به نحوی پوست رو مرطوب نگه داریم که همین موضوع باعث تبخیر بهتر عطر و پخش شدن بوی آن می شود. برای این کار از لوسیون های فاقد عطر و اسانس یا روغن جوجوبا استفاده کنید.

راه دوم که خیلی در ایران رواج ندارد استفاده از لوسیون ها و کرم های عرضه شده با همان عطر است که رایحه آن را دارند این باعث تشدید بوی عطر و دوام و ماندگاری بالاتری می شود، در زمستان ها حتما سعی کنید از رایحه های سنگین تر، گرم، تند و پودری تر استفاده کنید چون سرما و خشکی هوا روی عدم تبخیر عطر تاثیر می گذارد.

پیامبر اکرم(ص) نیمی از درآمد خود را صرف خرید عطریات می کرد

می گویند پیامبر چنان به عطریات علاقه داشت که نیمی از درآمد خود را صرف خرید عطر می کرد.

همچنین در روایتی از رسول اکرم(ص) منقول است که ایشان می فرمایند: که ترک بوی خوش مکنید که ملائکه بوی خوش مومن را می بویند و هر هزینه ای که صرف نمایی در بوی خوب اسراف نیست.



گزارش: سکینه شکری