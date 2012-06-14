مهاجران غیر قانونی، مهاجرانی غیر قانونی را مسئول مشکلات می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجرت اصولاً برای یافتن مکانی بهتر و امن‌تر برای زندگی است اما بحث مهاجرت به اراضی اشغالی از ابعاد پیچیده ای برخودار است. زمانی فلسطین مورد تاخت و تاز یهودیان سراسر جهان قرار گرفت. آنها نه به خاطر یافتن مکانی بهتر برای زندگی بلکه با انگیزه های واهی دینی و ملی وارد این سرزمین شده و آن را به شیوه ای غیر محترمانه اشغال کردند.

فلسطین امروز بیش از 60 سال است که از این اشغال رنج می برد اما شغالگران امروز خود با پدیده ای روبرو هستند که فلسطینی ها چند دهه است که از آن رنج می برند و آن معضل مهاجران غیر قانونی است. این مهاجران غیر قانونی که از کشورهای آفریقایی به ویژه از سودان جنوبی و اریتره هستند خواب شیرین را از مهاجران غیر قانونی اولیه ربوده اند.



معترضان اهل اریتره در اسرائیل

شبکه فرانسه 24 در گزارشی در این باره می گوید: امروز جامعه اسرائیل و حومه تل آویو از معضل بزرگی رنج می برد و آن حضور گسترده این مهاجران است. حضور خیل عظیمی از بیکاران در تل آویو که برای یافتن فرصت های شغلی بهتر به آنجا مهاجرت کرده اند، دولت رژیم صهیونیستی را با معضل بزرگی روبرو کرده است.

گلگر فنویک، خبرنگار این شبکه از بیت المقدس می گوید: مهاجرانی از سودان جنوبی که خود را یهودی می دانند هم اکنون مشکلات اقتصادی فراوانی را بوجود آورده اند. این روند سبب شده تا نارضایتی هایی در بین یهودیان [مهاجر به سرزمین های اشغالی] بوجود آید.

در ادامه این گزارش آمده است: دولت بنیامین نتانیاهو وعده داده تا مشکلات را حل کرده و با این پدیده برخورد کند اما جامعه اسرائیلی خواهان "اقدام" به جای "حرف" هستند.

گلگر فنویک از بیت المقدس در ادامه گزارش خود می گوید: مهاجران آفریقایی بحث های داغی را در اسرائیل ایجاد کرده اند.

وی می گوید: پس از آنکه در دادگاهی در اسرائیل حکم داده شد که خطری برای مهاجران سودان جنوبی و اریتره پس از بازگشت به کشورشان وجود ندارد دولت خواهان بازگرداندن این مهاجران به کشورهایی خودشان است و دولت بینامین نتانیاهو نیز خواستار تسریع در انتقال آنها در عوض دادن برخی کمک های مالی شده است.

این شبکه در ادامه آورده است: این اقدامات سبب شده تا چندین اعتراض از سوی مهاجران در اسرائیل صورت بگیرد که برخی از آنها با خشونت هایی همراه بوده است.

دولت اسرائیل برای ممانعت از مهاجرتهای بیشتر به داخل سرزمین های اشغالی تدابیری را اندیشده که از جمله آنها تاسیس دیوار حائل در مرزهای مصر است اما به نظر می رسد مهاجران غیر قانونی سابق با هم کیشان ساختگی و جعلی امروزی خود که به بهانه های واهی و ریشه های ساختگی یهودی به این سرزمین مهاجرت می کنند مشکلات بسیاری دارند و تحمل افرادی با مرام و مسلک خود را در اشغال سرزمین های دیگران ندارند.