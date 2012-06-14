به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورمهدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با هنرمندان صنایع دستی شهرستان علی آبادکتول افزود: سفالگری، سوزندوزی ترکمن، پلاس بافی، زیورآلات ترکمن، لباس محلی شاهکوه، سرکلاته و زیارت از جمله رشته هایی است که توسط این معاونت احیا شد.

وی اظهار داشت: استان گلستان دارای 14 مرکز آموزش صنایع دستی است که 21 رشته در این مراکز آموزش داده می شود.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: صنایع دستی نشان دهنده اعتقادات و باروهای یک جامعه است و ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هنر و آثار فرهنگی با اعتقادات آمیخته است.

وی افزود: امیدواریم سیستمهای اداری و دستگاههای دولتی آنقدر توانمند و قوی عمل کنند که بتوان از هنر این هنرمندان در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی – ایرانی استفاده شود.

در این مراسم از هنرمندان فعال صنایع دستی قدردانی شد.