آغاز داوری برخط آثار ارسالی به جشنواره دانش آموزی خوارزمی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب اللهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: داوری مرحله دوم کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، به صورت برخط و در دو محور «پژوهش» و «عربی»، با استقرار دبیرخانه های کشوری سنجش و عربی در استان سمنان، طی چهار در حال برگزاری است.
وی افزود: در محور پژوهش این دوره از جشنواره، ۶۰ تیم از سراسر کشور به مرحله دوم کشوری راه یافتهاند که شامل پنج تیم از مدارس استثنایی، ۳۲ تیم از مدارس عادی و ۲۳ تیم از مدارس خاص است.
معاون آموزش و پرورش استان سمنان همچنین توضیح داد: در محور عربی نیز ۹۴ دانشآموز در قالب ۴۷ تیم، موفق به حضور در مرحله دوم کشوری شدهاند؛ از این تعداد، پنج تیم از مدارس استثنایی، ۱۵ تیم از مدارس خاص و ۲۷ تیم از مدارس عادی هستند.
حزبالهی با اشاره به نقش جشنواره نوجوان خوارزمی در شناسایی و پرورش توانمندیهای دانشآموزان، تصریح کرد: این جشنواره هرساله برای دانشآموزان دوره اول متوسطه و در سه سهمیه مدارس عادی، خاص و استثنایی برگزار میشود.
وی ادامه داد: دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در ۱۳ محور و ۲۶ زیر محور طراحی شده است و با هدف کشف استعدادهای برتر، تقویت روحیه پژوهشگری، مهارت آموزی و کمک به هویت یابی دانشآموزان برگزار میشود.
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