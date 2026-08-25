گام تازه دامغان برای ماندگاری پزشکان متخصص؛ ساخت ۲۰ واحد اسکان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچهناسار بعد از ظهر سهشنبه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در یکی از مجموعههای پذیرایی دامغان برگزار شد، اظهار کرد: پروژه احداث ۲۰ واحد اسکان پزشکان متخصص در این شهرستان در دست اجرا است.
وی با بیان اینکه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، افزود: امیدواریم این زیرساخت اسکان پزشکان متخصص در شهرستان دامغان بهزودی تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
فرماندار دامغان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تجهیز بیمارستان ولایت این شهرستان ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان خریداری شده و در زمینه بهبود امکانات سرمایشی و گرمایشی، خرید چیلر و سایر دستگاههای مورد نیاز نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
نوچهناسار با بیان اینکه رضایت مردم از خدمات درمانی در شهرستان دامغان افزایش یافته است، گفت: بخش قابل توجهی از این رضایتمندی حاصل تلاشهای کادر درمان و پزشکان است.
وی در ادامه با اشاره به اعتبارات هزینهشده در حوزه بهداشت و درمان دامغان افزود: تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان برای این حوزه هزینه شده است و تلاش میکنیم سطح خدمات درمانی در شهرستان بیش از پیش ارتقا یابد.
فرماندار دامغان همچنین راهاندازی مجدد بخش سونوگرافی و آغاز به کار واحد دندانپزشکی در کلینیک تخصصی رضایی را از دیگر اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان طی یک سال اخیر عنوان کرد.
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