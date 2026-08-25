خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اکران انیمیشن سینمایی ایرانی «افسانه سپهر» در روسیه، دوشنبه شب با برگزاری مراسمی ویژه در مسکو آغاز شد؛ مراسمی که به بزرگداشت یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص داشت. همزمان با این مراسم، فیلم در ۸۹ سینمای روسیه روی پرده رفت.

این آیین با حضور کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، شماری از چهره های شناخته شده سینمای روسیه و جمعی از علاقه مندان به هنر هفتم، در سالن سینمای مجموعه تجاری و تفریحی «لوبیانکا» در مرکز مسکو برگزار شد.

در ابتدای مراسم، تصاویر ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب روی پرده سینما به نمایش درآمد و حاضران در فضایی متاثر و همدلانه، یاد این دانش آموزان را گرامی داشتند.

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، با اشاره به نمایش تصاویر شهدا گفت: «۱۶۸ کودک ایرانی در روز نخست تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسیدند. این جنایت هولناک نباید از حافظه تاریخی بشر زدوده شود.»

وی همچنین با اشاره به گذشت ۱۶۸ روز از شهادت این دانش آموزان، از برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی با عنوان «روزهای فرهنگی ایران در روسیه» خبر داد و گفت این برنامه ها مهرماه امسال در سه شهر سن پترزبورگ، مسکو و کازان برگزار خواهد شد و گروهی ۱۶۸ نفره از هنرمندان ایرانی نیز به یاد این شهدا در این رویدادها حضور خواهند داشت.

در ادامه، کنستانتین یولکین، تهیه کننده و مدیر شرکت پخش فیلم «Russian World Vision» (RWV)، با ابراز خرسندی از مشارکت در اکران «افسانه سپهر»، این انیمیشن را اثری شایسته و آموزنده برای کودکان توصیف کرد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار میناب گفت: «ما عمیقا با همه بازماندگانی که در این فاجعه تلخ عزیزان خود را از دست داده اند، ابراز همدردی می کنیم و آرزو داریم چنین رویداد غم انگیزی در هیچ کجای جهان تکرار نشود.»

ویاچسلاو سنگایوسکی، مدیرعامل شرکت روسی «کیانوش ایمپکس» نیز با اشاره به علاقه خود به فرهنگ ایران، درباره اکران این انیمیشن در روسیه گفت: «هنگامی که سازندگان این کارتون با ما تماس گرفتند، با علاقه از نمایش آن در روسیه استقبال کردیم. دوبله، تبلیغات و اکران آنلاین فیلم را آغاز کرده ایم و پس از شروع اکران در ۸۹ سینما، توسعه نمایش آن در سایر شهرهای روسیه را نیز در دستور کار داریم.»

وی با تاکید بر اهمیت تبادلات فرهنگی میان ایران و روسیه افزود: «رفت و آمد هنرمندان دو کشور می تواند پل های مستحکمی برای دوستی ایجاد کند. همکاری های فرهنگی میان تهران و مسکو در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت دارد.»

«افسانه سپهر» با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو در روسیه اکران شده است. این انیمیشن در ژانر ماجراجویانه، فانتزی و خانوادگی ساخته شده و داستان نوجوانی به نام سپهر و همراه وفادارش بابو را روایت می کند که در سفری حماسی برای نجات خانواده و سرزمین خود با چالش های مختلفی روبه رو می شوند.

این فیلم با محوریت مفاهیمی همچون خانواده، مسئولیت پذیری، شجاعت و مقابله با ظلم و تاریکی ساخته شده است.

نسخه روسی این انیمیشن با عنوان «Легенда о Сепере» در پایگاه های سینمایی روسیه ثبت شده و تریلر آن نیز در پلتفرم «کینپویک» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده مهدی جعفری جوزانی است و عماد رحمانی و مهرداد محرابی کارگردانی آن را بر عهده داشته اند.

اکران «افسانه سپهر» در روسیه، پس از استقبال از انیمیشن ایرانی «پسر دلفینی» در این بازار، گامی تازه برای گسترش حضور سینمای کودک و نوجوان ایران در عرصه بین المللی به شمار می رود و می تواند زمینه معرفی بیشتر ظرفیت های پویانمایی ایران به مخاطبان خارجی را فراهم کند.