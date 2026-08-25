به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگوی خبری اظهار کرد: این استان با خودکفایی در تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، ارسال مازاد تولید به دیگر استانها و رشد صادرات محصولات کشاورزی، در مسیر تبدیل شدن به قطب تأمین پروتئین و تجارت کشاورزی کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سالانه حدود ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در آذربایجانغربی تولید میشود، در حالی که نیاز مصرف داخلی استان حدود ۲۰ هزار تن است و بخش قابل توجهی از مازاد تولید به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
اصغری افزود: آذربایجانغربی در زمینه تولید گوشت مرغ نیز از استانهای برتر کشور به شمار میرود؛ بهطوری که مصرف روزانه مرغ در استان حدود ۲۶۰ تن است، اما روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن گوشت مرغ در واحدهای تولیدی استان تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بیان کرد: مازاد تولید مرغ استان پس از تأمین نیاز بازار داخلی، به دیگر نقاط کشور ارسال میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در پشتیبانی از امنیت غذایی و تأمین پروتئین مورد نیاز کشور است.
اصغری با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی سه واحد تولیدی طیور در شهرستان مهاباد همزمان با نخستین روز هفته دولت توسط استاندار آذربایجانغربی، گفت: با بهرهبرداری از این واحدها، ۹۰ هزار قطعه به ظرفیت زنجیره تولید طیور استان افزوده میشود.
آذربایجان غربی یکی از ۶ استان پایلوت کشور در اجرای طرح تقویت دامداریهای کوچکمقیاس است
وی تقویت تولید گوشت قرمز و حمایت از دامداری های کوچکمقیاس روستایی را از برنامههای محوری سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: اعطای تسهیلات و حمایت از دامداران، بهویژه در روستاها و مناطق عشایری، با هدف افزایش تولید، پایداری اشتغال و تقویت زنجیره تأمین پروتئین دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: آذربایجانغربی یکی از ۶ استان پایلوت کشور در اجرای طرح تقویت دامداریهای کوچکمقیاس است و برخورداری از عشایر توانمند، مزیت برجستهای برای توسعه دامپروری در این استان به شمار میرود.
اصغری همچنین از افزایش ۱۰ برابری واردات کالاهای اساسی و رشد ۲ برابری صادرات محصولات کشاورزی از مرزهای آذربایجانغربی خبر داد و گفت: توسعه تجارت مرزی، تقویت صادرات و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی استان، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه آذربایجانغربی در تامین کالاهای اساسی کشور خواهد داشت.
توسعه کشت محصولات کم آب بر در آذربایجان غربی
وی با اشاره به برنامههای سازمان برای مدیریت منابع آب و کاهش مصرف سموم در بخش کشاورزی، افزود: توسعه کشت محصولات کمآببر، پایداری تولید در دیمزارها، اصلاح الگوی کشت بهویژه در محصول چغندرقند و توسعه سامانه آبیاری نواری «تیپ» در اراضی زراعی، از جمله اقدامهای در دست اجراست.
اصغری خاطرنشان کرد: اجرای این برنامهها ضمن افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید، در راستای بهینهسازی مصرف آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال میشود.
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