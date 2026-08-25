به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا کرمی عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان سمنان که به میزبانی فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دو پارک بانوان در مرکز استان سمنان راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه ارتقای نشاط اجتماعی، تأمین فضای مناسب و پاسخ به مطالبات بانوان از اهداف اجرای این طرح است، افزود: توجه جدی به مطالبات بانوان، ارتقای جایگاه آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و بهبود فضاهای عمومی ویژه بانوان از جمله خواسته‌های بانوان سمنانی است.

معاون بانوان و امور خانواده استاندار سمنان ادامه داد: ساماندهی و بهسازی پارک‌های بانوان به‌عنوان یکی از مطالبات جدی این حوزه در دستور کار قرار گرفته است تا محیطی مناسب، ایمن و آرامش‌بخش برای استفاده بانوان فراهم شود.

کرمی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای بانوان در طراحی و فضاسازی شهری خاطرنشان کرد: طرح‌های زیباسازی، مناسب‌سازی و ایمن‌سازی فضاهای شهری با رویکرد توجه به نیازهای بانوان در حال پیگیری است تا زمینه ارتقای امنیت، آرامش و نشاط اجتماعی آنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه بانوان از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی استان هستند، تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌های بانوان و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و نقش‌آفرینی آنان باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد.