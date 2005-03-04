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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۵۹

با اعلام برگزيدگان جشنواره

" زندگي ادامه داد " جايزه ويژه جشنواره فيلم دانشجويي را به خانه برد

نخستين جشنواره فيلم دانشجويي شب گذشته طي مراسمي در مركز همايش هاي صدا و سيما با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان داد .

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" در اين مراسم كه با حضور عزت الله ضرغامي ، دكتر علي عسگري رئيس دانشكده صدا و سيما برگزار شد ، احمد ضابطي جهرمي سرپرست هيات هاي داروي بخش هاي مختلف  نخستين جشنواره فيلم دانشجويي پس از خواندن بيانيه منتخبين جشنواره را به شرح زير اعلام كرد :

بخش مستند:
در اين بخش جايزه رتبه اول (شامل تنديس جشنواره و پنج سكه) به فيلم مستند " آخرين تير آرش"، ساخته حبيب احمدزاده  و پژوهش فيلم "  حباب"  ساخته مجتبي قاسمي اهدا شد .  ديپلم افتخاراين بخش نيز به فيلم هاي "گاندو "ساخته سيدحسن سيدي‌پريشان،" هدرسه" ساخته رامتين لطفي‌پور و" تعزيه‌خوان تنهايي" ساخته مهدي حمزه اهدا شد .

داستاني كوتاه:
در اين بخش جايزه اول به فيلم " تنها صداست"  ساخته آبتين حشمتي اهدا شد . اين فيلم همچنين جايزه بهترين فيلنامه را نيز از ان خود كرد .
رتبه دوم (ديپلم افتخار و دو سكه) اين بخش به فيلم " سد بابا" ساخته رضا رمضان پور تعلق گرفت و ديپلم افتخار به فيلم هاي "دو خط موازي "ساخته مهدي يادگاري، "شيرين و فرهاد" ساخته مهدي چالاك  و " چتر خيس"، ساخته بهمن دادفر اهدا شد .

داستاني بلند:
در اين بخش فيلم "چند لحظه قبل" ساخته سعيد نوري  جايزه رتبه اول و تنديس جشنواره را از آن خود كرد . 

تله‌تئاتر:
اين بخش برگيده اول نداشت و فيلم " آخرين معركه "ساخته عباس رشيدي جايزه  رتبه دوم شامل ديپلم افتخار و دو سكه بهار آزادي را بدست آورد . ديپلم افتخار نيز به فيلم "شب‌هاي باراني" ساخته غريب منوچهري تعلق گرفت .

انيميشن:
جايزه اول اين بخش ضمن تقدير از فيلم " بيشه " ساخته اصغر صفار و تقدير از گرافيك فيلم " مرد هزا ساله" ساخته آزاده شكوري و كاوه كنعاني  به فيلم " پرواز" ساخته الهام دوست حقيقي اهدا شد . جايزه رتبه دوم به فيلم هاي "بيست‌ويكم"  ساخته محمد نوباوه،" روزنه كوچك زندگي "ساخته سالومه مسيح و هدي اثني عشري تعلق گرفت .

نماهنگ:
در اين بخش برگزيده اول انتخاب نشد و رتبه دوم از آن فيلم " افق"  ساخته عزت بانو ناصري و زهره معتمدي شد.

تيزر:
جايزه اول اين بخش به تيزر "  هود مس "ساخته سيدمهدي شمس قريشي  تعلق گرفت . همچنين جايزه اول ساختار گرافيكي و اجراي اين بخش به تيزر بانك كشاورزي ساخته محمد نيك رفتار اهدا شد .
رتبه دوم بخش تيزر به "آ ب ث " ساخته سيدامير پروين و " شامپو بدن سيو" ساخته نسيم زاهدي تعلق گرفت .

جلوه‌هاي ويژه:
جايزه دوم اين بخش به LG ساخته سيداحمد موسوي اهدا شد . در اين بخش نيز برگزيده اول انتخاب نشد .

جايزه ويژه:
جايزه ويژه هيات داوران نخستين جشنواره فيلم دانشجويان به فيلم بلند داستاني "زندگي ادامه دارد" به كارگرداني و نويسندگي روح‌الله جعفري اختصاص يافت.

کد مطلب 162698

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