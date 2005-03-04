" زندگي ادامه داد " جايزه ويژه جشنواره فيلم دانشجويي را به خانه برد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" در اين مراسم كه با حضور عزت الله ضرغامي ، دكتر علي عسگري رئيس دانشكده صدا و سيما برگزار شد ، احمد ضابطي جهرمي سرپرست هيات هاي داروي بخش هاي مختلف نخستين جشنواره فيلم دانشجويي پس از خواندن بيانيه منتخبين جشنواره را به شرح زير اعلام كرد :

بخش مستند:

در اين بخش جايزه رتبه اول (شامل تنديس جشنواره و پنج سكه) به فيلم مستند " آخرين تير آرش"، ساخته حبيب احمدزاده و پژوهش فيلم " حباب" ساخته مجتبي قاسمي اهدا شد . ديپلم افتخاراين بخش نيز به فيلم هاي "گاندو "ساخته سيدحسن سيدي‌پريشان،" هدرسه" ساخته رامتين لطفي‌پور و" تعزيه‌خوان تنهايي" ساخته مهدي حمزه اهدا شد .

داستاني كوتاه:

در اين بخش جايزه اول به فيلم " تنها صداست" ساخته آبتين حشمتي اهدا شد . اين فيلم همچنين جايزه بهترين فيلنامه را نيز از ان خود كرد .

رتبه دوم (ديپلم افتخار و دو سكه) اين بخش به فيلم " سد بابا" ساخته رضا رمضان پور تعلق گرفت و ديپلم افتخار به فيلم هاي "دو خط موازي "ساخته مهدي يادگاري، "شيرين و فرهاد" ساخته مهدي چالاك و " چتر خيس"، ساخته بهمن دادفر اهدا شد .

داستاني بلند:

در اين بخش فيلم "چند لحظه قبل" ساخته سعيد نوري جايزه رتبه اول و تنديس جشنواره را از آن خود كرد .

تله‌تئاتر:

اين بخش برگيده اول نداشت و فيلم " آخرين معركه "ساخته عباس رشيدي جايزه رتبه دوم شامل ديپلم افتخار و دو سكه بهار آزادي را بدست آورد . ديپلم افتخار نيز به فيلم "شب‌هاي باراني" ساخته غريب منوچهري تعلق گرفت .

انيميشن:

جايزه اول اين بخش ضمن تقدير از فيلم " بيشه " ساخته اصغر صفار و تقدير از گرافيك فيلم " مرد هزا ساله" ساخته آزاده شكوري و كاوه كنعاني به فيلم " پرواز" ساخته الهام دوست حقيقي اهدا شد . جايزه رتبه دوم به فيلم هاي "بيست‌ويكم" ساخته محمد نوباوه،" روزنه كوچك زندگي "ساخته سالومه مسيح و هدي اثني عشري تعلق گرفت .

نماهنگ:

در اين بخش برگزيده اول انتخاب نشد و رتبه دوم از آن فيلم " افق" ساخته عزت بانو ناصري و زهره معتمدي شد.

تيزر:

جايزه اول اين بخش به تيزر " هود مس "ساخته سيدمهدي شمس قريشي تعلق گرفت . همچنين جايزه اول ساختار گرافيكي و اجراي اين بخش به تيزر بانك كشاورزي ساخته محمد نيك رفتار اهدا شد .

رتبه دوم بخش تيزر به "آ ب ث " ساخته سيدامير پروين و " شامپو بدن سيو" ساخته نسيم زاهدي تعلق گرفت .

جلوه‌هاي ويژه:

جايزه دوم اين بخش به LG ساخته سيداحمد موسوي اهدا شد . در اين بخش نيز برگزيده اول انتخاب نشد .

جايزه ويژه:

جايزه ويژه هيات داوران نخستين جشنواره فيلم دانشجويان به فيلم بلند داستاني "زندگي ادامه دارد" به كارگرداني و نويسندگي روح‌الله جعفري اختصاص يافت.