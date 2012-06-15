تشدید طرح جمع آوری موتورسیکلت ها/ برخورد فیزیکی با یک موتورسوار

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی موتورسیکلت به منظور شناسایی موتورهای فاقد بیمه، کلاله ایمنی، پلاک و همچنین شناسایی موتورهای مسروقه اجرا می شود.

هر چند اجرای این طرح تاثیر بسزایی در ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی دارد اما برخی شهروندان از اجرای نامناسب آن انتقاد دارند.

برخی مردم از نحوه برخورد مامواران و جمع آوری موتورسیکلت ها و برخورد با راکبان گلایمند هستند.

در راستای اجرای این طرح در هفته گذشته شهروندان فاضل آبادی شاهد برخورد فیزیکی با یکی از موتورسواران از سوی مامواران بوده اند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران انتظامی علی آبادکتول به هنگام اجرای طرح جمع آوری موتورسیکلت ها با یک موتورسوار در مقابل پمپ بنزین فاضل آباد برخورد فیزیکی داشته اند که این امر تاثیر نامناسبی در جامعه خواهد داشت.

یک شاهد عینی در این زمینه گفت: به یکباره مشاهده کردیم که ماموران باتوم را در چرخ موتورسیکلت قرار داده و با موتورسوار برخورد داشته اند و سپس راکب و موتور را به کلانتری انتقال دادند.

همچنین این روزها طرح جمع آوری موتورسیکلت با تعیقب و گریز در سطح شهرها و روستاه چهره نامناسبی از اجرای این طرح در گلستان بجا گذاشته است.

حسینی شهروند علی آبادی در این زمینه می گوید: نیروی انتظامی باید برای جمع آوری موتورسیکلت ها چارچوب و مقررات مشخصی داشه باشد و به مردم اطلاع رسانی داشته باشد.

دیلم شهروند فاضل آبادی نیز می گوید: چندی پیش برای سوختگیری به پمپ بنزین رفته بودم تا برای برای انجام کار کشاورزی به مزرعه روم که ماموران موتورم را توقیق کردند.

این روزها برخی از موتورسواران گلستان در اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی موتورسیکلت ها به دلایل فنی و کارشناسی موتورشان توقیق می شود و پیاده به مقاصدشان باز می گردند.