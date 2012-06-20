هدف تبلیغ دینی تربیت جامعه دینی است/ نقش سازمان تبلیغات در تبلیغ دین

سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد مهمترین ضرورتی که باعث صدور فرمان امام(ره) بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی شد به خبرنگارمهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی برای تبلیغ اسلام به غایت تربیت و رسیدن به جامعه دینی تشکیل شده است. امام که موقعیت تبلیغ و تبلیغات را در جهان به خوبی می‏شناختند وبه ترفندهای مختلف دشمن نسبت به داخل و خارج از کشور توجه داشتند خصوصاً برای افکار عمومی و جهت دهی ذهنی و جلوگیری از آفندهای نظام، ضروری دیدند که یک مجموعه‏ای تشکیل بشود که این مجموعه بتواند هدایت تبلیغی را از لحاظ روشی و محتوایی و اطلاع رسانی و نهایتاً مقابله با ترفندهای تبلیغاتی دشمن، بتواند در دست بگیرد و در این امور تصمیم‏گیری کند و در یک راستایی که انقلاب اسلامی می‎خواهد، بکار بگیرد.

وی افزود: محوری که امام برای ریاست سازمان طراحی کرد مسئله تبلیغ اسلام و نشان دادن چهره ناب اسلام به مردم خودمان و جهان بود. در گذشته هم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سازمان تبلیغات اسلامی یکی بود. ضرورتی که در کنار ارتش برای تشکیل سپاه وجود داشت همان ضرورت در جنبه فرهنگی برای حراست از انقلاب وجود داشت که مسائل تبلیغی و فرهنگی انقلاب در کنار ارشاد اسلامی را به عهده بگیرد.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: سرفصل‎ها و عناوین و آنچه که باید در سازمان پی‏گیری شود آگاهی مردم از اتفاقاتی است که در اطرافشان رخ می‏دهد. یعنی سازمان به اهداف و آرمان‏های اسلام برسد و از لحاظ تبلیغی بتواند یک راهبرد صحیح را پی‎گیری کند و متصل به رهبری و ولایت فقیه باشد و این مسیر را با گردش ایام یا عوض شدن دولت‏ها تغییر ندهد.

موسوی درمورد لزوم تبلیغ دینی در دنیای کنونی هم گفت: مسئله دین و دینداری به ویژه دین مبین اسلام مسئله حیاتی بشریت است. بشریت بدون دین به حیوان درنده‏ای تبدیل خواهد شد که زیرا با هرگونه قانون و مقرراتی او را نمی‏شود کنترل کرد. بنابراین تبلیغ دین برای چه مسلمانان و چه غیرمسلمانان یک ضرورت است چراکه دشمنان می‎خواهند دین در عرصه جهانی حضور نداشته باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی درمورد شیوه‏های تبلیغ و اطلاع رسانی برای پذیرش آن نزد مخاطب و استقبال وی از دین هم اظهارداشت: بحث خود تبلیغ "الذین یبلغون رسالات الله" رساندن خود محتوای دین است. تبلیغ یعنی رساندن پیامها و دستورات الهی و آنچه که مصالح بشر رادربردارد به نحو احسن به مخاطب است که باید با ابزارها و روش‎های مورد پسند مخاطب صورت بگیرد. باید این محتوا را طوری به دست مخاطب برسانیم که این بلاغ صورت بگیرد. مثلاً هرقشری از جامعه ادبیات خاص خود را دارد و برای قشر کارگر نمی‎توان از اصطلاحات فلسفی و عرفانی برای تبلیغ استفاده کرد.

موسوی تصریح کرد: باید درامر مخاطب شناسی یک کار قوی و تخصصی انجام دهیم. قرآن کریم می‎فرماید از هر قومی باید کسانی برای فراگیری احکام دین بروند و دوباره به میان قومشان برای تبلیغ دین برگردند که این مسئله یک کار جامعه شناسانه است.

وی درپایان یادآورشد: ریاست سازمان بر تمرکز زدایی و بردن مسائل تبلیغی به شهرستانها تأکید دارد و با اجرای برنامه‏های بومی روش بلاغ و تبلیغ دین به غایت تربیت و رسیدن به جامعه دینی خیلی مؤثربوده و به آن کمک کرده است.