به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از عوامل برگزاری همایش ملی بانوی کرد در سنندج، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در آغاز مسیر معمولاً با دیدگاه‌ها و نقدهای متفاوتی همراه است، اما بازخوردهای مثبت پس از اجرا می‌تواند زمینه همراهی منتقدان و تقویت چنین رویدادهایی را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی بیان کرد: فعالیت‌های فرهنگی علاوه بر اجرای مطلوب، باید از منظر کارشناسی و پژوهشی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی و زمینه استمرار و ارتقای کیفیتشان فراهم شود.

ورمقانی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران و تنوع اقوام ایرانی عنوان کرد: کشور ما از پیشینه تمدنی و تاریخی ارزشمندی برخوردار است و همه اقوام ساکن ایران دارای ریشه، اصالت و هویت فرهنگی غنی هستند که باید بیش از گذشته معرفی و شناسانده شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش‌هایی با محوریت زنان و شخصیت‌های اثرگذار فرهنگی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده منجر شود، گفت: اگر این حرکت با رویکرد علمی و پژوهشی ادامه پیدا کند، امکان شناسایی و معرفی زنان برجسته بیشتری از تاریخ ایران فراهم خواهد شد.

معاون استاندار کردستان همچنین با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و فرهنگی همایش تأکید کرد: استانداری کردستان برای تداوم این مسیر فرهنگی و حمایت از برنامه‌های مشابه در کنار برگزارکنندگان خواهد بود.