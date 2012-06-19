به گزارش خبرنگار مهر، مسجد امام خمینی(ره) بروجرد بزرگترین مسجد تاریخی غرب کشور است که از آجرکاریها، گچ بری ها، کاشی کاری های زیبا و منحصر به فردی بهره برده و به عنوان یکی از بناهای تاریخی شهر بروجرد همواره مورد توجه گردشگران بوده است .

این بنای تاریخی با معماری اصیل ایرانی- اسلامی با وسعتی قریب به هفت هزار متر مربع، بزرگترین مسجد تاریخی غرب کشور محسوب می شود که در زمان خود به عنوان مسجد جامع شهر مطرح بود که در مجاورت بازار اصلی شهر قرار دارد.

مسجد امام هنوز از زیر خسارات زلزله سر بیرون نیاورده است

با این حال بعد از زلزله سال 85 که در شهرستان بروجرد به وقوع پیوست این بنای ارزشمند نیز متحمل خسارات زیادی شد به طوریکه هنوز از زیر بار این خسارات سر بر نیاورده است.

در حال حاضر با وجود مرمت های محدودی که در طول سالهای اخیر صورت گرفته همچنان این بنای تاریخی در بحران به سر می برد.

با وجود اینکه مسجد امام بروجرد یکی از آثار شاخص معماری ایرانی اسلامی است ولی متاسفانه آنچنان که باید مورد توجه مسئولان قرار نگرفته و ظرفیتهای آن دیده نشده است. این در حالیست که هم اکنون این بنای باستانی با گذشت سالها کاربری خود را حفظ کرده و به عنوان مصلای نماز جمعه بروجرد ایفای نقش می کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بروجرد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پس از زلزله فروردین ماه سال 85 بنای تاریخی مسجد امام بروجرد صدماتی دید که تا حدودی بخش هایی از این مسجد تاریخی مرمت شده است.

مرمت کامل مسجد امام بروجرد در دستور کار میراث فرهنگی قرار دارد

حجت الله یار محمدی معتقد است که این بنای ارزشمند تاریخی با مرمت های صورت گرفته از حالت بحران خارج شده است و ادامه داد: در حال حاضر خطری بنا را تهدید نمی کند.

وی البته یادآور شد که مرمت کامل مسجد امام بروجرد در دستور کار این سازمان قرار دارد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شهر تاریخی بروجرد 80 درصد مساجد تاریخی استان لرستان را در خود جا داده که از جمله این مساجد شاخص می توان به مسجد امام(ره) اشاره کرد.

عباس گودرزی همچنین از برنامه های این اداره کل برای مرمت این مسجد تاریخی خبر داد و یادآور شد: در پی بازدیدی که از این بنا به عمل آمده و با توجه به مشکلات موجود به منظور مرمت این مسجد تاریخی ردیف بودجه ملی برای این اثر شاخص تاریخی تخصیص داده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که مرمت بنای مذکور امسال آغاز شود و شاهد احیای دوباره مسجد امام خمینی(ره) بروجرد باشیم.

مسجد امام از ممتازترین بناهای تاریخی غرب کشور

بنابر این گزارش از جمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در لرستان و شهرستان بروجرد مسجد امام (سلطانی سابق) است. این بنا یکی از ارزشمندترین و ممتازترین بناهای بروجرد به شمار می رود.

صحن این بنا دارای طول و عرض 47×61 متر مربع است و در وسط آن حوض بزرگی قرار دارد. مسجد دارای سه درگاه است؛ درگاه شمالی آن به طرف خیابان جعفری باز می شود و دارای طاق و مقرنسهای بسیار زیباست که با کاشی خشت هفت رنگ به سبک دوره قاجاری تزئین و در میان آن نام فتحعلیشاه قاجار(1212ه.ق –1250ه.ق) نقش بسته است.

طرح و نقشه این بنا از مسجد امام تهران الگوبرداری شده است. راه ورودی غربی آن به سمت بازار دواتگران باز می شود و به خیابان صفا نیز راه دارد.

شبستان جنوبی زیر گنبد اصلی قرار دارد. بلندای طاق آن 17.5 متر است و حاشیه آن با کاشیهای سیاه و قهوه ای تزیین شده و محراب این شبستان نیز گچبری شده است.

ایوان شمالی مسجد 17 متر بلندی دارد و حاشیه آن با کاشی معرق تزیین شده که در نوع خود از کاشیهای بی نظیر قاجاریه محسوب می شود.

مسجد امام بروجرد، محل تدریس مرجع شیعیان جهان

مسجد امام یکی از حوزه های علمیه قدیمی به شمار می آید که دارای ارسی های مشبک و زیبایی است که در آن 16 حجره برای سکونت طلاب در نظر گرفته شده است. این بنا مربوط به دوره قاجاریه و به شماره394 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این مسجد از مهم ترین مسجدهای استان لرستان و غرب کشور بوده که علمای زیادی در آن تدریس کرده اند به طوریکه یکی از اساتیدی که در این مسجد تدریس کرده است مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بوده که سالها رهبری شیعیان جهان را در دست داشتند.

به هر روی امید می رود با توجه میراث فرهنگی لرستان روزگار بحرانی امروز این بنای تاریخی به پایان برسد و شاهد احیای دوباره این مسجد در غرب کشور باشیم.