تابستانی مفرح در "آلپ ایران"/ برف بازی در هوای گرم تابستان!

به گزارش خبرنگار مهر، لرستانیها در سرزمینی زندگی می کنند که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با جاذبه های هفت رنگی آذین بسته شده است که باید قدردان تمام این نعمت های خدادادی باشیم و از آنها برای توسعه اقتصادی استان نهایت استفاده را ببریم.

لرستان را می توان سرزمین کوه های سربه فلک کشیده، رودخانه های خروشان و آبشارهای سحرانگیز، دشت های بهشتی، دریاچه های منحصر به فرد، تالابهای بکر و جنگلهای انبوه بلوط نامید، جایی که یک قطعه ناب از طبیعت بهشت وار ایران اسلامی را در خود جای داده است.

دشتهای گرم در نزدیکی تونل های برفی!

شاید در کمتر جایی بتوان به فاصله چند کیلومتری تالابهای منطقه گرمسیر پلدختر به رشته کوه پربرف اشترانکوه و تونل برفی ازنا رسید، چهارفصل بودن لرستان فرصتی است که به نظر می رسد کمتر به آن پرداخته شده است.

یکی از اساسی ترین عوامل موثر در نوع معیشت ساکنان هر منطقه موقعیت جغرافیایی آن است که استان لرستان به علت موقعیت خاص اقلیمی از یک تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است.

در شمال و شمال غربی و شرق استان لرستان به دلیل ارتفاعات دو هزار متر به بالا ریزشهای جوی به طور عمده به صورت برف بوده و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است.

این در حالی است که در نواحی مرکزی استان لرستان و در حد فاصل دو نوار سردسیر و گرمسیر آب و هوای مدیترانه ای به صورت نوار پهنی از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است.

همچنین نواحی جنوب و جنوب غربی لرستان به علت همجواری با جلگه خوزستان و مناطقی از استان ایلام دارای زمستان های معتدل و تابستانهای گرم است. آب و هوای مساعد، زمستان این نواحی را به صورت قشلاق مناسبی برای عشایر لرستان و استانهای همجوار درآورده است.

تابستان و کوهنوردی در قلل برفی لرستان

لرستان سرزمینی کوهستانی است و کوه ها نیمی از مساحت آن را پوشانیده اند. در این استان 35 قله با ارتفاع بیش از سه هزار متر وجود دارد.

مرتفع ترین قلل استان لرستان در ناحیه شرقی و جنوب شرقی این استان واقع شده است. اشترانکوه با حدود چهار هزار و 50 متر ارتفاع از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد یافته و دارای قلل متعدد است.

این کوهها در سراسر سال پوشیده از برف هستند و از منابع آبی مهم استان به شمار می روند و دریاچه های زیبای این کوهها در حوزه آبریز رودخانه دز قرار دارند.

این در حالی است که لرستان یکی از استان هایی است که دارای دشت های هموار و سرسبز فراوانی برای طبیعت گردان است. از جمله دشت های استان لرستان می توان به دشت سیلاخور، دشت الیگودرز، دشت الشتر، دشت کوهدشت و دیگر دشتهای پراکنده این استان اشاره کرد.

تعطیلات تابستانی فرصتی برای دیدار آبشارهای لرستان

همچنین در این استان دشت های پراکنده و کم عرضی نیز وجود دارند که به طور عمده در طرفین رودخانه های مهم لرستان قرار گرفته اند. از جمله این دشتها می توان به دشت کرگاه در جنوب خرم آباد، دشت ازنا در شرق خرم آباد، چغلوندی، نورآباد، طرهان و خاوه در شمال استان، رومشکان در جنوب و جایدر در جنوب غربی این استان اشاره کرد.

همچنین پر آب ترین حوزه های آبریز ایران در خاک و پهنه جغرافیایی استان لرستان وجود دارد که این امر موجب ایجاد طبیعتی سرسبز و بهشت وار در این قطعه از سرزمین ایران شده است.

در استان لرستان بیش از 33 رودخانه دائمی جریان دارد که بر اساس حوضه آبریز به سه دسته اصلی تقسیم می شوند. رودهای حـوضـه دز و رودهـای حوضـه کـرخه در مجـموع 96 درصـد سطح استـان را دربـر مــی گیرند و رودهای حوضه مرکزی که سطح کوچکی از شرقی ترین قسمت استان را به خـود اختصاص داده اند.

این در حالی است که وجود این رودخانه های بزرگ و پر آب موجب ایجاد آبشارهای منحصر به فردی در مسیر جریان این رودخانه ها در دل صخره های این استان شده است.

در حال حاضر بالغ بر 50 آبشار بزرگ و کوچک در پهنه استان لرستان وجود دارد که بخش عمده ای از این آبشارها در مسیر رودخانه های این استان قرار گرفته اند.

در مجموع وجود رودخانه ها، تالاب های منحصر به فرد، دریاچه های وسیع، کوههای سربه فلک کشیده، دشتهای فراخ و آبشارهای منحصر به فرد ویژگی های خاص پهنه لرستان است که با گذاشتن قطعه جنگل های انبوه و مراتع بکر پازل این بهشت زیبا تکمیل می شود.

و اما در روزهای گرم تابستان جاذبه های نشاط انگیز و مفرحی در لرستان وجود ارد که هر سال تعداد زیادی از طبیعت گردان و گردشگران را از جای جای کشورمان به لرستان می کشاند.

سفر به دیار اشترانکوه، آلپ ایران

اشترانکوه یکی از مناطق منحصر به فرد و پر از جاذبه طبیعی لرستان است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست محیطی و ویژگیهای شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به خصوص پستانداران محسوب می شود.

اشترانکوه به دلیل واقع شدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و 500 متر از سطح دریا و همچنین دره های نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشته کوهی به طول تقریبی 50 کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.

یخچال های طبیعی و دائمی این رشته کوه که یکی از زیباترین کوه های کشور به شمار می رود در تمام سال از برف و یخ پوشیده است. اشترانکوه در جنوب شهر دورود و ازنا قرار دارد. اشترانکوه به آلپ ایران نیز معروف است که البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن رویش گذاشته نشده است بلکه به دلیل شیب تند کوههایش و دره های جوان و "وی" شکل و یخچالهای طبیعی است. ارتفاع بلند ترین قله آن سن بران 4150 است.

دریاچه گهر، زیباترین دریاچه آب شیرین ایران

دریاچه گَهر در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان واقع است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و بین بخش زز و ماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود قرار دارد قرار دارد.

این دریاچه که به "نگین اشترانکوه" معروف است یکی از زیباترین دریاچه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا در میان منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده‌است.

این دریاچه به سبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دور مانده‌است. نحوه دسترسی به این دریاچه از طریق شهرهای دورود و الیگودرز امکان‌پذیر است ولی آسان‌ترین راه برای دسترسی به این دریاچه از مسیر شهرستان دورود است.

کوهنوردانی که به قله‌های اشترانکوه صعود می‌کنند معمولاً برای رسیدن به گهر از مسیر روستای طیان و بیدستانه حرکت می‌کنند. برای رفتن از مسیر طیان می‌توان از راه‌آهن تهران-خرمشهر استفاده کرد و در ایستگاه دربند بعد از ایستگاه ازنا از قطار پیاده شد. از شهر دورود تا چشمه خیه (کله محمود) حدود ۱۷ کیلومتر جاده آسفالت است و از چشمه خیه تا دریاچه گهر حدودا ۱۴ کیلومتر مسافت مالرو است.

کسانی هم که مایل باشند می‌توانند باچهارپاهایی مثل قاطر و الاغ نیز که توسط افراد بومی جهت حمل بار و یا سواری کرایه می‌دهند، به دریاچه بروند.

پوشش گیاهی دریاچه گهر شامل درختان بلوط، بید، بادام، پسته وحشی، گلابی وحشی، چنار، نارون، بلوط مازو، گردو، انجیر، زبان گنجشک، سیب، زالزالک، ارژن، کنار کهور، و موی وحشی می‌باشد.گل‌های لاله واژگون، شقایق، زنبق و لاله وحشی تاج خروسی و اختر است.

اکوسیستم دریاچهٔ گهر زیستگاه مناسبی برای آبزیان و دیگر حیوانات وحشی است. منطقه حفاظت شده اشترانکوه با حیات وحش متنوع شامل حیواناتی است از قبیل کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، کفتار، روباه، شغال، خرگوش و انواع پرندگان مانند عقاب، کبک، کبک دری شاهین، تیهو و آبزیان مانند لاک پشت، قورباغه و ماهی قزل آلای رنگین کمان ، خال قرمز و ماهی زرد پر و در فصل زمستان جایگاه مناسبی برای انواع پرندگان مهاجر از قبیل اردک ارده ای و چنگر است.

تونل برفی ازنا، جاذبه ای خنک برای روزهای گرم تابستان

تونل برفی از دیگر جاذبه های طبیعی لرستان است که خود نشانه ای بی نظیر دیگر از طبیعت چهار فصل این دیار است.

تونل برفی به صورت طبیعی در برف و یخ های دامنه زیبا و سر به فلک کشیده اشترانکوه در منطقه کمندان شهرستان ازنا به وجود آمده است که طول این تونل بالغ بر 800 متر وارتفاع آن از کف تونل تا سقف بین 2.5 تا 3متر است.

سرمای این تونل رویایی به حدی است که تونل برفی را تنها می توان در فصول بهار و تابستان بازدید کرد.

برای رفتن به این مکان دیدنی باید به ازنا رفت که یکی از خنک ترین شهرستانهای استان لرستان در فصل تابستان است، اینجا اشترانکوه سر به فلک کشیده به مسافران سلام می کند و آنها را به زیباییهای خود فرامی خواند.

بعد از ورود به ازنا، به میدان راه آهن رسیده و تابلوی راهنما ما را به سمت دهکده گردشگری دره تخت در جنوب ازنا راهنمایی می کند؛ بعد ازطی حدود پنج کیلومتر به روستای دره تخت و دامنه های اشترانکوه می رسیم و سپس به سمت شرق حرکت کرده تا بعد از گذشتن از روستاهای مختلف به روستای سرسبز کمندان، همانجایی که از ذوق برفهای تابستانی تونل برفی سبز و شاداب است، برسیم.

پس از کمی استراحت و نوشیدن چای که شاید به جای نوشیدنی خنک آن را ترجیح خواهید داد به سمت دره منتهی به تونل برفی حرکت خواهیم کرد.

همه زیبایی های اشترانکوه همین نیست!

به تونل برفی می رسیم که همگی منتظر دیدنش بودیم. آبهای ناشی از ذوب برفهای بالاتر تونلی به عرض 10 متر و ارتفاع سه متر در زیر یخچالها ایجاد کرده که تا بالای سراشیبی دره امتداد یافته و 800 متر طول دارد تا به برفهای بالاتر از خود متصل شود.

همه زیبایی های اشترانکوه - آلپ لرستان- این نیست، بالاتر از تونل برفی پیست خدادادی و بکر مملو از برفی وجود دارد که به منطقه چال کبود معروف است و مابین ارتفاعات سن بران و گل گل قرار دارد.

گردشگران خارجی و داخلی زیادی به اینجا آمده اند تا در دل تابستان برف بازی کنند.

برای رفتن به تونل برفی در فاصله 200 کیلومتری شهرستان ازنا می توان یک روزه رفت و برگشت؛ بهار، تابستان و اوایل پاییز فصلهای مناسب برای رفتن به تونل برفی هستند.

لرستان دیار جاذبه های متنوع گردشگری

عباس گودرزی سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از امتیازاتی که استان لرستان نسبت به دیگر استانها دارد تعدد ظرفیتها و تنوع آنها است، اظهار داشت: این ظرفیتها موجب می شود که لرستان همواره در طول سال گردشگرپذیر و مسافرپذیر باشد.

وی با بیان اینکه حجم مسافران به لرستان در تابستان به اندازه مسافران نوروزی نخواهد بود، یادآور شد: با توجه به اینکه یک ماه از تابستان نیز مقارن با ماه رمضان است، تعداد مسافران در این یک ماه به شدت کاهش می یابد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان تصریح کرد: اما به خاطر جاذبه های طبیعی و آب و هوای معتدل و اقلیم خاص استان در تابستان میزبان مسافران زیادی خواهیم بود.

گودرزی با تشریح برنامه های این سازمان برای استقبال از مسافران تابستانی گفت: پایگاههای راهنمای گردشگر در مبادی ورودی استان و شهرها برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد کمپهای موقت اسکان مسافران، توزیع بروشور و معرفی جاذبه ها، نظارت مستمر از مراکز گردشگری و تبلیغات رسانه ای با همکاری صدا و سیمای استان از برنامه های این سازمان در تابستان است، ادامه داد: همچنین تورهای گردشگری رایگان را نیز به مسافرانی که در اقامتگاه ها و هتلهای استان اسکان دارند ارائه خواهد شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی در شهرهای خرم آباد، بروجرد و الیگودرز از 5 تیرماه تا 12 تیر برپا است، افزود: همچنین نمایشگاه صنایع دستی غرب کشور نیز در اواخر شهریورماه در لرستان برگزار می شود.

گودرزی با بیان اینکه برچسبهایی را آماده کرده ایم که در واحدهای اقامتی و بین راهی تحت نظارت و کنترل میراث فرهنگی نصب می شود، تصریح کرد: تمام زمینه ها برای اینکه بتوانیم یک تابستان خوب را برای میزبانی از مسافران داشته باشیم فراهم است.

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گزارش: زهرا حسینی