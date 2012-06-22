  دانشگاه و فناوری
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

گزارش فناوری تصویری/

ساخت دوربین 50 هزار مگاپیکسلی/ تهیه تصاویری با جزئیات بی سابقه

مهندسان برق دانشگاه دوک و دانشگاه آریزونا با هماهنگ و منطبق کردن 98 دوربین کوچک در یک دستگاه واحد، نمونه اولیه ای از دوربینی را ساخته اند که می تواند تصاویری با جزئیات بی سابقه تهیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ شفافیت این دوربین پنج برابر بهتر از دید 20/20 انسان در یک میدان افقی 120 درجه است.
 
این دوربین جدید توانایی تصویربرداری تا 50 گیگاپیکسل داده را دارد، یعنی 50 هزار مگاپیکسل.

برای مقایسه می توان گفت: اغلب دوربین های مورد استفاده می توانند تصاویری با شفافیت هشت تا 40 مگاپیکسلی تهیه کنند. پیکسلها نقاط تکی داده هستند، هر چه تعداد پیکسل بیشتر باشد شفافیت تصویر نیز بیشتر می شود.


 

محققان معتقدند طی پنج سال آینده، همانطور که اجزای الکترونیکی دوربین ها کوچک تر و کاراتر می شوند، نسل بعدی دوربین های گیگاپیکسیلی نیز بیشتر در دسترس عموم قرار می گیرد.

این پروژه با حمایت سازمان تحقیقات پروژه های پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) در حال انجام است.

هر یک از این میکرودوربین ها اطلاعاتی را از یک منطقه خاص میدان دید تهیه می کنند.

یک پردازشگر رایانه ای، تمامی این اطلاعات را به یک تصویر واحد که دارای جزئیات بسیار است تبدیل می کند. به طور مثال این دوربین می تواند تصاویری تهیه کند که عکاسان قادر به دیدن آن نیستند اما وقتی تصویر گرفته شد می توانند تمام جزئیات را ببینند.

نمونه اولیه این دوربین یک مکعب دو و نیم فوتی با عمق 20 اینچ است.

نکته جالب اینجاست که فقط حدود سه درصد این دوربین از اجزای اپتیکی ساخته شده و بقیه آن اجزای الکترونیکی و پردازشگرهایی است که برای مونتاژ اطلاعات جمع آوری شده استفاده می شود.

مهندسان این پروژه می گویند با انجام تحقیقات بیشتر برای کوچک سازی تجهیزات الکترونیکی و افزایش توانایی پردازش، این دوربین برای هر عکاسی قابل استفاده خواهد شد.
جزئیات این دوربین در نشریه نیچر منتشر شده است.

کد مطلب 1632076

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها