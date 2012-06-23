خجسته کیهان درباره کتابی که به تازگی ترجمه کرده است به خبرنگار مهر گفت: رمان بلند «همسر ببر» نوشته تیا اوبرت را ترجمه کرده‌ام ولی هنوز درباره ناشر آن به نتیجه نهایی نرسیده‌ام.

وی ادامه داد: این کتاب نوشته یک نویسنده زن اهل یوگسلاوی است که زمان شروع جنگ داخلی، خانواده آنها به آمریکا مهاجرت می‌کنند و اوبرت در آمریکا بزرگ می‌شود و این کتاب هم به زبان انگلیسی نوشته شده است. «همسر ببر» موفق به دریافت جایزه اورنج در سال 2011 نیز شده است.

این مترجم با اشاره به اینکه جایزه اورنج به نویسندگان زن که به زبان انگلیسی می‌نویسند اهدا می‌شود، بیان کرد: این کتاب 340 صفحه‌ای گرچه صحنه‌هایی از جنگ داخلی را به تصویر می‌کشد ولی بیشتر به رویدادهای یک روستای دورافتاده می‌پردازد و باورها، خرافات و رفتارهای نادرست ناشی از این باورها را نیز تصویر می‌کند.

کیهان افزود: این کتاب که در سال گذشته در فهرست 10 رمان برگزیده نیز بوده، هنوز در ایران منتشر نشده است و این نخستین ترجمه از رمان به فارسی خواهد بود.

وی در پایان گفت: امروز خبردار شدم که ترجمه‌ام از کتاب «ربه‌کا» نوشته دافنه دوموریه هم مجوز گرفته و نشر افق آن را چاپ خواهد کرد.