به گزارش خبرنگار" مهر" اين ديداركه قراربود عصرديروزبرگزارشود، عصرامروزدرورزشگاه شهدي عضدي رشت برگزارشد كه طي آن دوتيم درپايان 90 دقيقه به تساوي يك بريك دست يافتند.

درنيمه اول اين ديدار ابتدا مرتضي ابراهيمي دردقيقه 34 موفق شد تنها گل تيمش را وارد دروازه صباباتري كند. اما درنيمه دوم ودر دقيقه 70 علي دايي كاپيتان صباباتري موفق شد با گل خود بازي را به تساوي بكشاند.

با اين تساوي تيم پگاه با 13 امتيازهمچنان درانتهاي جدول جا خوش كرد، اما تيم صباباتري با يك امتيازاين ديدار26 امتيازي شد و بخاطرتفاضل گل بهتردررده نهم جدول رده بندي قرارگرفت.