محدودیت پذیرش از طرف ترکمنستان علت ازدحام کامیون ها در گمرک سرخس است

رضا راستی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر با رد خبر تجمع کامیون ها در گمرک سرخس، علت ازدحام احتمالی این وسائل نقلیه در شهرستان را اعمال مقررات جاده ای کشور همسایه دانست و افزود: روزانه 160 کامیون از گمرک سرخس عبور می کنند و ترکمنستان اجازه عبور بیش از این تعداد کامیون را به ایران نداده است و بقیه کامیون ها ناچار باید تا فردا منتظر بمانند.

وی بیان کرد: سال گذشته اجازه عبور بین 120 تا 130 کامیون از گمرک سرخس وجود داشت که این رقم در سال جاری به 160 دستگاه رسیده ولی باز هم جوابگو نیست و اگر تعداد کامیون های عبوری بیشتر از این میزان باشد صف انتظار طولانی می شود.

مدیر کل گمرک سرخس با تاکید بر اینکه کامیون هایی که نمی توانند از مرز عبور کنند مجبورند یک شب در سرخس بمانند، افزود: کامیون هایی که نتواسته اند از مرز عبور کنند در پارکینگ شهرداری سرخس به سر می برند و نهایت پس از یک شب انتظار برای خروج می توانند به طرف مقصد خود حرکت کنند.

وی تاکید کرد: کامیون های ترانزیت به علت عبور از گمرکات دیگر در این مرز معمولا مشکلی برای گذر ندارند و تنها مدارک آنها کنترل می شود.