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۱۶ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۳۸

در ديدار با حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد ؛

معاون دوماي دولتي فدراسيون روسيه : مسكو باوجود فشارهاي خارجي، مصمم به گسترش همكاريهاي هسته اي صلح اميز با ايران و تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر است

سرگئي بابورين - معاون دوماي دولتي فدراسيون روسيه، بعد از ظهر امروز يكشنبه با دكتر غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ديدار حداد عادل بااشاره به رفت و آمدهاي مستمر مقامات سياسي و پارلماني دو كشور، مشتركات تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي ايران و روسيه را از اسباب تحكيم روابط تهران - مسكو در طول تاريخ ذكر كرد و افزود: الان هم دو كشور در شرايط سياسي حساسي قرار دارند و با تمامي مساعي خود را براي هماهنگي مواضع خويش در راستاي منافع مشترك بكار گيرند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سياستهاي توسعه طلبانه آمريكا گفت: آمريكاييها مي خواهند با ناكارآمد جلوه دادن سازمان ملل متحد، خود جايگزين آن شده و در جهاني تك قطبي، به اعمال سياستهاي خود بپردازند ولي وجود كشورهاي مستقل و آزاد، جلوي اين زورگوئيها و زياده طلبي ها را خواهد گرفت.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين ساخت و تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر را نماد همكاري فني و صنعتي دو كشوردانست و اظهار اميدواري كرد كه با تكميل و راه اندازي آن، افقهاي نويني در همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدراتيو روسيه ايجاد شود.

عضو شوراي عالي امنيت ملي كشورمان از درياي خزر به عنوان درياي صلح و دوستي ياد كرد و افزود: ما اعتقاد داريم با درايت و هوشياري كشورهاي حاشيه درياي خزر بويزه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدراتيو روسيه، رژيم حقوقي اين دريا تعيين شده و بيگانگان از حضور در اين منطقه طرفي نخواهند بست.

آقاي حداد عادل همچنين همكاري هاي بين المللي دو كشور را خوب توصيف كرد و آمادگي ج.ا.ا جهت همكاري و مشاركت با روسيه در بازسازي عراق را مورد تايد قرار داد.

در ادامه اين ديدار آقاي سرگئي بابورين - معاون دوماي دولتي فدراسيون روسيه نيز با ابراز خرسندي از حضور در جمهوري اسلامي ايران هدف از سفر خود و هيات همراه به كشورمان را شركت در سمينار انرژي هسته اي و توسعه پايدار و ديدار و تبادل نظر با مقامات سياسي و پارلماني ايران ذكر كرد.

وي نيز با ابراز خرسندي از امضا قرار داد مصرف و بازگشت سوخت هسته اي توسط ايران و روسيه، آنرا گامي بلند در جهت تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر عنوان كرد و افزود: جمهوري فدراتيو روسيه عليرغم تمامي فشارهاي خارجي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق ايران مي داند و براساس مقررات بين المللي در تكميل و راه اندازي نيروگاه بوشهر با ايران همكاري خواهد كرد.

معاون دوماي دولتي فدراسيون روسيه امادگي آن كشوررا براي شركت در فازها و پروژه هاي آتي هسته اي ايران مورد تاكيد قرار داد و خاطر نشان كرد: دو كشور علاوه بر همكاري در بكارگيري صلح آميز انرژي هسته اي، در زمينه هاي فني، هواپيماسازي، نقل و انتقال كالا و بسياري از عرصه هاي علمي و صنعتي ديگر، مي توانند همكاريهاي خود را توسعه دهند.

بابورين هم در سخنانش، افزايش قدرت و تاثيرگذاري سازمان ملل متحد درتحولات بين المللي و هماهنگي مواضع كشورهاي مستقل را از جمله عوامل بازدارنده آمريكا از توسعه طلبي هايش دانست.

وي در پايان سخنانش تصريح كرد: اراده اي قوي در روسيه وجود دارد كه خواستار همكاري دائمي با كشورهاي مستقل از جمله جمهوري اسلامي ايران است.

 

کد مطلب 163438

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