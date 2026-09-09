به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات عصر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه خط فرعی یک شرکتی در سمنان با اشاره به موقعیت ارتباطی استان سمنان و حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی، اظهار کرد: فرسودگی راه‌ها، افزایش تردد خودروهای سنگین و حمل بار معادن از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حمل‌ونقل استان است.

وی بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های موجود تأکید کرد و توضیح داد: باید نظارت بیشتری بر میزان بار وسایل نقلیه سنگین صورت گیرد تا از آسیب به راه‌های استان جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های جدید نباید جایگزین تکمیل طرح‌های اولویت دار و نیمه‌تمام شود.

ایلیات ادامه داد: باید کوشید تا پروژه‌های موجود با سرعت بیشتری تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری برسند تا ظرفیت‌های ایجاد شده در استان معطل باقی نماند.

وی همچنین توسعه انرژی‌های پاک را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان سمنان دانست و افزود: تا پایان شهریورماه، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به حدود ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه این استان ظرفیت مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، افزود: ظرفیت بالای تولید انرژی در کنار مصرف پایین برق، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان فراهم کرده است.

ایلیات راه‌آهن، توسعه راه‌های مواصلاتی و تأمین آب را از مهم‌ترین مطالبات و اولویت‌های استان سمنان عنوان کرد و افزود: توجه ویژه مسئولان ملی به این حوزه‌ها مورد تاکید است.