به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که با محوریت برنامهریزی برای هفته دفاع مقدس و افتتاح فاز نخست موزه دفاع مقدس یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: فاز نخست این موزه همزمان با چهار استان دیگر و به صورت وبیناری با حضور رئیسجمهور افتتاح خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این پروژه، گفت: تمامی اعضای شورا و دستگاههای خدماترسان باید ظرف یک هفته آینده اقدامات نهایی و انشعابات مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از فاز نخست موزه دفاع مقدس را به پایان برسانند.
وی از معاون سیاسی و امنیتی استانداری خواست به صورت روزانه روند پیشرفت پروژه را رصد کرده و پیگیریهای لازم برای رفع موانع احتمالی را انجام دهد.
رحمانی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: آرامش و امنیت امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، رزمندگان و ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگهای تحمیلی اخیر است و برنامههای این هفته باید در شأن این ایام برگزار شود.
وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: دشمنان در جنگهای تحمیلی اخیر به صراحت اهداف خود را اعلام کردهاند، بنابراین در شرایط حساس کنونی باید ضمن تقویت وحدت میان اقشار مختلف جامعه، از بیان مطالبی که میتواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، پرهیز شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت تبیین ارزشهای دفاع مقدس، دانشنامه دفاع مقدس استان را سندی ماندگار دانست و گفت: تکمیل این دانشنامه باید با جدیت دنبال شود و در صورت کوتاهی دستگاههای مسئول، تذکر جدی داده خواهد شد.
رحمانی در ادامه بر ضرورت فضاسازی محیطی ادارات و میادین شهری متناسب با هفته دفاع مقدس تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست برای اجرای هرچه باشکوهتر برنامههای این هفته، امکانات خود را بسیج کنند.
وی تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران در دستگاههای اجرایی، عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام و دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان را از برنامههای اولویتدار هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
استاندار همچنین بر برگزاری آیینهای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد.
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