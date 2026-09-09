به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر چهارشنبه در نشست با تعاونی‌های استان با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد مازندران اظهار کرد: بیش از دو میلیون نفر در تعاونی‌های استان عضویت دارند و حمایت دستگاه‌های حاکمیتی از این بخش، از وظایف ذاتی و ضروری به شمار می‌رود.

وی افزود: اگرچه طی دهه‌های گذشته همه نیازهای بخش تعاون به طور کامل پاسخ داده نشده است، اما در سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های فعال در حوزه تولید و عرضه محصولات اختصاص یافته که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت این مجموعه‌ها باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونی‌های استان تصریح کرد: تعاونی‌های مازندران در سال گذشته حدود ۱۴۲ میلیون دلار صادرات به ثبت رساندند که این رقم بیانگر ظرفیت، پویایی و توانمندی این بخش در عرصه اقتصادی است.

تولایی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌ها، برخی تعاونی‌ها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند و برای رفع موانع خود به حمایت‌های فکری، فنی و تسهیلات بانکی نیاز دارند.

وی از اداره کل تعاون خواست با مشارکت اتاق تعاون و مدیران تعاونی‌های پیشرو، کمیته‌ای مشترک تشکیل دهد و گفت: این کمیته باید ضمن بررسی مسائل موجود، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای رفع مشکلات تعاونی‌ها و تحقق برنامه‌های توسعه بخش تعاون را ارائه کند.

معاون استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد با اتخاذ رویکردهای حمایتی و تقویت ظرفیت‌های موجود، تعاونی‌ها بتوانند سهم بیشتری در اقتصاد استان به خود اختصاص دهند و در کنار بخش غیرتعاونی، نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید ایفا کنند.

خسارت سیلاب در مناطق بالادست در حال بررسی است

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات ناشی از سیلاب اخیر در مازندران اشاره کرد و گفت: با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده و صدور هشدارهای لازم درباره احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق، خسارات واردشده به کشاورزان و دامداران مناطق مرتفع بلافاصله پس از وقوع حادثه در جلسه مدیریت بحران استاندار مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مدیرکل مدیریت بحران موظف شده است با همکاری فرمانداران، نسبت به شناسایی دقیق افراد و واحدهای آسیب‌دیده اقدام کرده و روند جبران خسارات آنها را در اولویت قرار دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه میزان خسارت در مناطق پایین‌دست کمتر بوده است، خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از طوفان و بارندگی‌های اخیر نیز از سوی دستگاه‌های مسئول در حال شناسایی و برآورد است تا پس از جمع‌بندی، اقدامات لازم برای جبران خسارت انجام شود.

تولایی همچنین از تداوم آماده‌باش نیروهای امدادی و فرمانداران در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: هشدارهای لازم به مردم ارائه شده و دستگاه‌های مسئول نیز اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش خطرات و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار دارند.