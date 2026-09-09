به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «خانهای برای لکلکها» روایتی از همزیستی مردم روستای کپر بروجرد که به «روستای لکلکها» نیز شهرت دارد، با لکلکهای مهاجری است که در این منطقه ماندگار شدهاند؛ همزیستیای که اکنون با تهدید خشکشدن تالاب بیشهدالان با چالش جدی مواجه است.
اعظم مرادی تهیهکننده و کارگردان این مستند، درباره موضوع فیلم عنوان کرد: «خانهای برای لکلکها» به رابطه شکلگرفته میان مردم روستای کپر و لکلکهایی میپردازد که این منطقه را به زیستگاه خود تبدیل کردهاند؛ رابطهای که در طول زمان به بخشی از زندگی و هویت روستا تبدیل شده است.
وی افزود: در این میان، تالاب بیشهدالان فقط یک زیستبوم طبیعی نیست؛ بلکه نقطه اتصال زندگی مردم و پرندگان منطقه است. وجود تالاب، منفعت و زیست مشترکی برای انسان و لکلکها ایجاد کرده و امروز با در معرض خطر قرار گرفتن تالاب، سرنوشت هر ۲ نیز به یکدیگر گره خورده است.
مرادی درباره شکلگیری ایده این مستند گفت: نخستینبار در جریان انجام کاری در روستا با مردم کپر آشنا شدم و همین ارتباط باعث شد توجه بیشتری به حضور لکلکها و رابطه مردم با آنها پیدا کنم. در ادامه، گفتگوهای متعددی با فعال محیطزیست منطقه، داشتم و از طریق او با ابعاد مختلف این همزیستی و اهمیت تالاب بیشهدالان بیشتر آشنا شدم.
مرادی درباره دشواریهای تولید فیلم اظهار کرد: یکی از دشوارترین بخشهای تولید، فیلمبرداری در تالاب بیشهدالان بود. دسترسی به بخشهای میانی و دورتر تالاب بسیار دشوار بود و امکان رفتوآمد در محدوده وسیع تالاب وجود نداشت. در آن منطقه وسیلهای برای جابهجایی در تالاب، مانند قایق، وجود نداشت و همین مسئله فیلمبرداری در بخشهای مختلف تالاب را با دشواریهایی همراه میکرد.
وی در پایان درباره دغدغه اصلی فیلم گفت: یکی از مهمترین دغدغههای من در ساخت این مستند، توجه دادن به اهمیت تالابها و نقش آنها در چرخه حیات بود. تالاب فقط محل زندگی پرندگان نیست؛ زندگی انسانها و جانوران بسیاری به این زیستبوم وابسته است و از بین رفتن آن میتواند تعادل این چرخه را برهم بزند.
«خانهای برای لکلکها» به سفارش گروه تولید شبکه مستند تهیه شده و اکنون با پایان مراحل تدوین، صداگذاری، طراحی و ترکیب صدا و اصلاح رنگ و نور، آماده نمایش است.
این فیلم به تهیهکنندگی و کارگردانی اعظم مرادی آماده پخش شده و از دیگر عوامل آن میتوان به تهیهکننده و مجری طرح: اعظم مرادی، فیلمبرداران: محسن مرادینژاد و مرتضی حکاکیان، صدابردار: امیرعباس امیری، مدیر تولید: یوسف ترابینژاد، تدوین: اعظم مرادی، مشاور تدوین: سوگل مرادی، دستیار کارگردان: جعفر مطلبیپور، اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری و طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی اشاره کرد.
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