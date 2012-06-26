مهتاب کرامتی با کودکان بیمار ایرانی دیدار کرد

مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف در ایران درباره انگیزه‌اش از این دیدار به خبرنگار مهر گفت: یکی از آشنایان قدیمی‌ام که به بیماری دیستروفی دچار بود با انگیزه و تلاش فراوان تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته گرافیک ادامه داد و حتی نمایشگاه‌های نقاشی متعددی را هم برگزار کرد.

وی افزود: او با وجود داشتن این بیماری یکی از فعالان انجمن دیستروفی بود. اما پس از مدتی به دلیل همین بیماری درگذشت. این موضوع انگیزه‌ای در من ایجاد کرد تا با این انجمن ارتباط برقرار کرده و آنها حمایت کنیم.

کرامتی ادامه داد: در همین راستا با رئیس یونیسف در ایران (منیر صفی‌الدین) صحبت کردم و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از این انجمن بازدید کردیم.

دیستروفی عضلانی(MD) به گروهی از اختلالات عضلانی ارثی غیرالتهابی ولی پیشرونده و در عین حال بدون اختلال در سیستم اعصاب مرکزی یا محیطی گفته می‌شود. این بیماری، عضلات را گرفتار کرده و با تخریب فیبرهای عضله همراه است.