درخواست وزیر بهداشت برای افزایش تعرفه های پزشکی علی رغم مخالفت رئیس جمهور

سلیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در این جلسه دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی گزارشی از وضعیت بخش سلامت کشور ارائه و نمایندگان کمبودها و نواقص موجود در بخش سلامت کشور را مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه وزیر بهداشت در این جلسه برنامه و تدابیر این وزارتخانه برای حل معظلات بخش سلامت کشور را مطرح کرد، گفت: وزیر بهداشت در این جلسه تاکید کرد که تعرفه های پزشکی باید افزایش پیدا کند و پیشنهاد کرد این تعرفه نه از ناحیه مردم بلکه از سوی بیمه ها جبران شود.

عباسی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت درابتدا نیز تقاضای افزایش 25 درصدی تعرفه ها را داشته است، گفت: البته با نظر رئیس جمهور تعرفه ها تنها 7 تا 10 درصد افزایش پیدا کرد و ایشان صلاح ندیدند تعرفه ها بیشتر شود.

وی با بیان اینکه پایین بودن سطح تعرفه ها مشکلات و نارضایتی هایی را به دنبال داشته است، گفت: افزایش تعرفه ها می تواند زیر میزی را کاهش دهد و در رفع نیاز بیمارستانها کمک زیادی کند.

عباسی با اشاره به اینکه در این جلسه تاکید شد که مطالبات وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر باید هرچه زودتر پرداخت شود، گفت: پرداخت این بدهی‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر موجب می شود تا وزارت بهداشت نیز سریع تر بتواند مطالبات پرسنل و بیمارستانها را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: موضوعاتی نظیر پزشک خانواده٬ مشکلات حوزه دارو٬ حوزه درمان٬ اعتبارات بخش سلامت٬ تعامل سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده بود.