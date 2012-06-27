به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه زیبایی‌ها و آثار تاریخی لرستان، شهر خرم آباد، چگنی، بروجرد، کوه دشت، درود، ازنا و الیگودرز، نقاط دیدنی مانند آبشار بیشه، غار کوگان، قلعه فلک و افلاک مسجد جامع بروجرد، منار آجری، گرداب سنگی، سنگ نوشته شاپوری، پل شاپوری، پل کشکان، خانه افتخار، خانه آقا کمال و دیگر نقاط استان لرستان به تصویر کشیده شده است.

رضا بشیری مدیر تولید مجموعه "مستند ایران" در این باره به خبرنگار مهر گفت: چهار برنامه 30 دقیقه‌ای از این مجموعه را به استان لرستان اختصاص داده‌ایم. تاکنون چار قسمت از مجموعه "مستند ایران" ویژه اردبیل از شبکه یک پخش شده و قرار است بعد از مجموعه مربوط به لرستان، زیبایی‌های استان فارس نیز در چهار قسمت پخش شود.

با این پروژه بهروز رضوی گوینده، حسین طاهری تهیه‌کننده، حمید مجتهدی کارگردان و تصویربردار، صادق چراغی موسیقی، امیر نجفی تدوین و صداگذاری، فرزانه کاظمی نویسنده همکاری دارند.