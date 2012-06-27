دو دلیل اصلی نوسانات قیمت سکه به روایت یک مقام بانکی

فرشاد حیدری در گفتگو با مهر در مورد دلایل نوسانات و افزایش قیمت سکه در بازار گفت: نوسانات قیمتها در بازار سکه مربوط به افزایش قیمت جهانی طلا است، البته نرخ ارز ( دلار) در داخل کشور هم بر افزایش نرخ سکه تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه نوسانات بازار سکه تابع همین دو پارامتر است، تصریح کرد: پیش فروش سکه ها که برای مدت زمان 3، 4 و 6 ماهه انجام شده بود، هم اکنون در مرحله تحویل قرار دارد.

وی تاکید کرد: تحویل سکه های پیش فروشی بر اساس برنامه ریزی های بانک مرکزی در موعد مقرر در بانک ملی در حال انجام است و سکه ها در راس و موعد مقرر به خریداران تحویل داده می شود.

حیدری گفت: سیاست گذاری در مورد سکه های پیش فروشی بر عهده بانک مرکزی است و بانک ملی در این زمینه فقط مجری برنامه ریزی ها است.

به گزارش مهر، بازار سکه که طی ماه های گذشته روزهای آرامی را پشت سر می گذاشت، در روزهای اخیر شاهد نوسانات قیمت و افزایش نرخها است.

همچنین بانک مرکزی عرضه سکه‌های پیش فروشی با زمان تحویل 4 ماهه را انجام داده است و دور جدید عرضه سکه توسط بانک مرکزی از سوم مردادماه آغاز می شود.