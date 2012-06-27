مجموعه موسیقی "اورمودان گلن سسلر 3 " در آذربایجان غربی تولید شد

داریوش علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در این اثر نفیس تعداد 54 مقام موسیقیایی محلی در مکتب عاشیقی ارومیه توسط 16 نفر از هنرمندان برجسته استان از شهرستان های ارومیه، خوی، نقده و سلماس به صورت دیجیتال در بیش از 380 دقیقه ارائه شده است .

وی ادامه داد: همچنین ارائه آثاری از اساتید در گذشته هنر عاشیقی در ارومیه از جمله درویش وهاب زاده و عزیز مرادخانی در کنار هنرنمایی هنرمندانی چون محمد حسین دهقان ـ اسمعلی لطفی ـ علی کریمی قره آغاجی ـ نباتعلی علیزاده ـ رضا پویند و تنی چند همراه با اشعاری از شاعران محلی استان از جمله دوللو مصطفی، بالولو مسکین ، دده کاتیب ـ پور آذر و مختار صادق زاده و قسمتهایی از گنجینه داستانهای فولکلور آذربایجان از نکات بارز این اثر موسیقیایی است .

علیزاده یادآورشد: معرفی موسیقی عاشیقی در مکتب ارومیه ـ ساز قوپوز و هنرمند عاشیق به زبانهای ترکی آذری، ترکی استانبولی ـ انگلیسی و فارسی و فهرست مقامهای موسیقی بومی ارومیه به زبانهای ترکی و انگلیسی از دیگر مواردی هستند که در اورمودان گلن سسلر 3 به آن پرداخت شده است.

مسئول امور واحد موسیقی آذربایجان غربی گفت: حفظ موسیقی محلی استان در مکتب عاشیقی ارومیه ـ اشاعه و ترویج این نوع از موسیقی در کشور و جهان و همچنین تقویت ارزشهای والای هنر عاشیقی از اهداف تولید این اثر است.