به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت حادثه 7 تیر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نباید هفتم تیر و زمینه‌های قبل از آن که توسط منافقان ایجاد شد تا بتوانند یاران امام و امت امام را از صحنه انقلاب حذف کنند از ذهن‌ها و خاطره برود.



وی ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه ملی باید واقعیت آن زمان را برای نسل جدید بازگو کنند تا چنین زمینه‌هایی برای دست یازیدن به چنین جنایاتی توسط نوکران استکبار به وجود نیاید و یاران انقلاب و دلسوزان به امت که امروز به عنوان سربازان خامنه‌ای عزیز می‌روند تا اهداف و آرمان‌های امام و شهیدان را به قله‌های هدف بنشانند دچار مظلومیت‌های بهشتی مظلوم و یاران آن قهرمان صبر و مقاومت نشوند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: نباید گذاشت منافقان، این عنصر زبونی که هر روز در دامن یک جنایتکار به دریوزگی مشغولند و در نهایت ذلت و بی‌هویتی ملتمسانه می خواهند تا در گوشه‌ای از کشورهای بیگانه آنها را پناه دهند در فضای مجازی و غیر آن با تحریف دوران سخت سال‌های 58 تا 60 برای نسل‌هایی که آن دوران را ندیده‌اند شبهه ایجاد کنند.



وی با بیان اینکه دشمنان بدانند خمینی کبیر و یاران ایشان زنده‌اند تا اسلام ناب محمدی(ص) و امت بزرگ اسلامی ایران زنده است، تصریح کرد: بهشتی و همفکران و همرزمان بهشتی تا آخر زنده‌اند و رهبری عظیم الشان انقلاب، مقام معظم رهبری توفنده‌تر از هر زمانی راه امام و شهیدان را به پیش می‌برند و بحمدالله هر روز شاهد گسترش ابعاد مختلف انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی هستیم و ایمان داریم که دین راه و پرچم به راه صاحب اصلی‌اش و به دست باکفایت منجی عالم بشریت سپرده خواهد شد و همگان بدانند که این راه، راه اخلاص و فداکاری و ایثار است.



حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: کسانی در این مسیر باقی می‌مانند که از این ارزش‌های والای الهی برخوردار باشند.



وی اظهار داشت: هر کس کمترین ناخالصی در کارش باشد بداند که از گردونه انقلاب و اراده امور نظام عزیز اسلامی حذف خواهد شد و خداوند را شاکریم که از رهبری آگاه و هوشمند و از امتی زنده و باصلابت برخورداریم و از مکتب و فرهنگی که در هیچ جای عالم هیچ ملتی مثل و شبیه آن را ندارد و متکی به قدرتی هستیم که آن قدرت لایزال و ابدی است و امدادهای غیبی پروردگار را در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها شاهدیم.