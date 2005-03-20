امروز در تاريخ

شهادت عمار ياسر :

در چنين روزي در سال 37 ه ق حضرت عمار ياسر صحابي گرانقدر حضرت رسول اكرم ( ص ) در سن نود و سه سالگي ديده از جهان فروبستند . عمار ياسر اصالتا يمني بود . ايمان آوردن پدر و مادر عمار ( ياسر و سميه ) در تاريخ صدر اسلام مثال زدني است . آن دو پس از ايمان آوردن به دين پيامبر مورد شكنجه هاي فروان قرار گرفتند و سرانجام نيز در اين طريق به در جه شهادت نايل آمدند .عمار ياسر نيز از ياران صديق پيامبر اكرم ( ص ) و حضرت علي ( ع ) بود و در مسير دفاع از ولايت سختي هاي بسيار ديد . حضرت رسول ( ص ) در باره او فرمود:عمار از سرتا پا سرشار از ايمان است وتوحيد با گوشت وخون او عجين شده است.او پس از هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به مدينه، در بيشتر جنگ ها عليه كفار شركت داشت .



وقوع جنگ نهروان :





درچنين روزي در سال38هجري قمري ، جنگ نهروان درمحلي به همين نام روي داد. اين جنگ ميان سپاه اسلام به فرماندهي امام علي ( ع ) و سپاه خوارج در گرفت و در نهايت نيز خوارج شكست خوردند .

به نقل از سيره معصومان (ج 3 ) نويسنده: سيد محسن امين ، مترجم: على حجتى كرمانى :

مسعودى گويد: على (ع) ، كوفه را با سى و پنج هزار تن ترك گفت و از بصره نيز، از طرف ابن عباس، ده هزار تن كه احنف بن قيس و جاريه بن قدامه سعدى نيز در ميان آنان بودند به آن حضرت ملحق شدند.اين واقعه در سال 38 ه واقع شد.على (ع) در شهر انبار فرود آمد و لشكرها در آن ديار به آن حضرت مى‏پيوستند.على (ع) براى مردم سخنرانى و آنان را به جهاد تشويق كرد و فرمود:« پيش به سوى قاتلان مهاجران و انصار!اينان بسيار تلاش كردند تا نور خدا را فرو نشانند و براى كشتن رسول خدا (ص) و يارانش تلاش بسيار كردند.هشداريد كه پيامبر (ص) مرا فرمود كه با ناكثان جنگ كنم و آنان كسانى بودند كه از كار ايشان آسوده شديم و هنوز با مارقان روبه‏رو نشده‏ايم و اكنون بايد به جنگ قاسطان روانه شويم كه ايشان براى ما مهم‏تر از خوارج هستند.پس به جهاد با قومى بشتابيد كه مى‏خواهند فرمانروايان ستمگر باشند و مردم آنان را ارباب خود بدانند.

طبرى مى‏نويسد: على (ع) پرچم امان را به دست ابو ايوب داد.او خطاب به نهروانيان بانگ زد: كسى كه به زير پرچم درآيد و كسى را نكشته باشد در امان است.و آن كس كه به سمت كوفه يا مداين بازگردد در امان است.پس پانصد تن از آنان به سوى بند نيجين بازگشتند و عده‏اى ديگر از آنان به طرف كوفه و گروهى ديگر، در حدود صد تن، به سوى مداين رفتند.سپاه خوارج چهار هزار تن بودند كه پس از اين دو هزار و هشتصد تن براى نبرد باقى ماندند و به سپاه على (ع) حمله بردند.مسعودى گويد: على (ع) خود در مقابل آنان ايستاد و آنان را به بازگشت و توبه دعوت كرد.اما آنان از پذيرش دعوت آن حضرت امتناع ورزيده بر ياران وى تير پراندند.به آن حضرت گفته شد: به ما تير انداختند فرمود: دست از آنها بازداريد و آنان را سه بار دعوت كردند.على (ع) به يارانش اجازه جمله نمى‏داد تا آنكه يكى از يارانش را كه به تير خوارج كشته شده بود نزد آن حضرت آوردند.وى فرمود: الله اكبر.اكنون جنگ با ايشان رواست.بر آنان يورش بريد.طبرى گويد: ( پس از جنگ ) كسانى را كه نيمه جانى داشتند، جست‏وجو كردند.شمارشان به چهارصد تن مى‏رسيد.على (ع) فرمان داد آنها را به سوى عشيره‏هايشان ببرند و فرمود: آنان را ببريد و مداوايشان كنيد اگر بهبود يافتند به كوفه بياريدشان و هر چه در اردوگاهشان مى‏يابيد برداريد.آن حضرت، سلاح و مركب و لوازم جنگ را ميان مسلمانان تقسيم كرد و لوازم ديگر، كالا و غلام و كنيز را به صاحبانشان باز پس داد.. مردم كشتگان خوارج را به خاك مى‏سپردند.ابن اثير گويد: چون على (ع) از كار جنگ با خوارج آسوده خاطر شد حمد و ثناى الهى را به جاى آورد و گفت: همانا خداوند به شما نيكويى كرد و پيروزى شما را ارج بخشيد. پس اكنون از اين قائله به طرف شاميان حركت كنيد.گفتند: اى امير مؤمنان!تيرهاى ما تمام و شمشيرهاى ما كند و سرنيزه‏هاى ما بيرون شده است.ما را به ديارمان بازگردان تا آمادگى پيدا كنيم و چه بسا تعداد ما نيز فزونى گيرد.





تولد يوهان سباستان باخ :

درچنين روزي در سال 1658 ميلادي ، « يوهان سباستيان» باخ موسيقيدان بزرگ آلماني در اين كشور متولد شد . پدر يوهان سباستان باخ از نوازندگان دربار بود . او ده ساله بود كه پدر و مادرش در گذشتند و وي تحت نظر برادر بزرش قرار گرفت . در پانزده سالگي به عشق آموختن نوازندگي ارگ كليسا ، پاي پياده تا هامبورگ كه يكصد و بيست كيلومتر با اقامتگاه او فاصله داشت راه افتاد و به خدمت رانيكون نامي كه استاد ارگ كليساي سنت كاترين هامبورگ بود رسيد . به زودي در سال 1703 ارگ نواز آرنشتاد و سپس در سال 1707 ارگ نواز مولهاوزن شد و به سال 1708 در وايمار به ارگ نوازي در بار برگزيده شد . در سال 1714 رهبر اركستر شد و به سال 1717 رهبري اركستر كوئن را به عهده گرفت . از سال 1723 تا آخر عمرنيز در لايپزيك رهبري آواز و كانتوري و ارگ نوازي كليساي سن توماس را به عهده داشت . باخ بيشتر عمر خود را در كليسا گذراند و آثارش بيشتر جنبه مذهبي دارند و در زمان خويش از آن همه آثار ارزنده چند تايي به چاپ نرسيد . آثار مشهور او عبارتند از : فانتزي كرومتيك و فوگ ، كنسرتو ايتالين ، وارياسيون هاي كلدبرگ ، هديه موسيقي ، هنر فوگ ، كنسرتوهاي براندنبورگ ، توكاتا و فوگ در رمينور ، و.... وي در سال 1750 ميلادي در گذشت .

( منبع : نژد ، محمد ، جهان دانش ، فرهنگ دانستنيها ، ج 2 )



افتتاح برج ايفل :

در چنين روزي در سال 1889 ميلادي براي نخستين بار برج بزرگ ايفل در فرانسه افتتاح شد . برج ايفل در سال 1889 ميلادي وبه مناسبت يكصدمين سالگرد انقلاب فرانسه توسط "گوستاوا يفل"طراحي وساخته شد. اين برج كه هم اكنون نماد كشور فرانسه محسوب مي شود از سال 1983 ميلادي مورد توجه همگان قرار گرفت . در سال بيش از شش ميليون نفربراي ديدن مناطق مختلف پاريس بر فراز اين برج مي روند .



روزجهاني مبارزه با تبعيض نژادي :

همه ساله چنين روزي به عنوان رو زجهاني مبارزه با تبعيض نژادي از سوي سازمان ملل متحد نامگذاري شده است . همچنين از اين روز، هفته همبستگي با ملت هاي در حال مبارزه عليه نژاد پرستي و تبعيض نژادي آغاز مي گردد. آپارتايد و راسيسم امروزه به عنوان دو واژه متداول در فرهنگ علوم سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد . نژاد پرستي امروزه به حالتي اطلاق مي گردد كه طي آن يك گروه خود را به لحاظ نژاد ، زبان ، و يا رنگ پوست بر ساير اقوام برتر بدانند . سياست آپارتايد اگر به كنه معنا مورد بررسي قرار گيرد، به اندازه دوران بشريت عمر دارد چرا كه از دير باز سياهان تنها به دليل تيره بودن رنگ پوستشان برده سفيد پوستان بوده اند . دين اسلام از همان ابتدا با اين شيوه مبارزه كرد و متقي ترين مردم نزد پروردگار را گرامي ترين آنان مي دانست . بلال حبشي در صدر اسلام مويد اين مطلب است . اما سياست آپارتايد به معناي جديد آن از سال 1947 ميلادي از سوي حزب ناسيوناليست آفريقاي جنوبي آغاز شد . برتري نژادي از سوي هيتلر هم موجبات دو جنگ جهاني را فراهم آورد . امروزه مساله نژاد پرستي به عنوان رايج ترين بحث در ميان اقوام اروپايي و آمريكايي مطرح است . نظام آپارتايد به مفهوم جداسازي سياه پوستان از سفيد پوستان در آفريقاي جنوبي ، سرانجام پس از سالها مبارزه در هفدهم ژوئن 1991 ميلادي از سوي پارلمان آفريقاي جنوبي لغو شد .



روز جهاني زمين :



همه ساله چنين روزي به عنوان روز زمين در سراسر جهان گرامي داشته مي شود . روز ابتداي بهار به عنوان روز زنده شدن زمين از خواب زمستاني و روز بهار طبيعت از سوي كشور هاي مختلف مورد احترام قرار دارد.



تولد هنريك ايبسن :



در چنين روزي در سال 1828 ميلادي هنريك ايبسن نويسنده ، نمايشنامه نويس و شاعر مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به دليل خلق آثار خلاقه درجه دكتراي افتخاري را از دانشگاه اوپ سالا دريافت نمود . او همچنين در دوان هنري خود جوايز ادبي بسياري در يافت كرد . « دشمن مردم» و « خانه عروسك » عناوين مهمترين آثار اويند . وي به سال 1906 ميلادي در نروژ ديده از جهان فروبست . هنوز نيز آثار او مورد اقتباس فيلمسازان و توليدكنندگان آثار تلويزيوني قرار مي گيرد .



تولد اوژن هريگل :



در چنين روزي در سال 1885 ميلادي اوژن هريگل فيلسوف آلماني ديده به جهان گشود . وي يكي از نخستين استادان فلسفه ذن در اروپا به شمار مي رود .



تولد برنارد آلواس زيمرمان :



در چنين روزي در سال 1918 ميلادي زيمرمان آهنگساز بر جسته آلماني متولد شد . " سربازان " عنوان مهمترين اثر وي نام دارد.



در گذشت كارل تئودور دراير :



در چنين روزي در سال 1968 ميلادي كارل تئودور دراير از برجسته ترين كارگردانان جهان ديده از جهان فروبست . وي اصالتا دانماركي بود . در بحث سينماي ديني نام دراير در صدر فيلمسازان قرار مي گيرد . « مصائب ژاندراك » به عنوان شاهكار وي هنوز نيز يكي از بر جسته ترين فيلم هاي تاريخ سينماست .



عليه پروتستان ها :



در چنين روزي در سال 1627 ميلادي دو كشور فرانسه و اسپانيا يا يكديگر قرار دادي را امضا كردند كه بر اساس آن مي توانستند عليه پروتستان ها اقداماتي را انجام دهند . البته پيشتر در سال 1525 ميلادي پارلمان فرانسه در همين روز قانون تعقيب پروتستان ها را از تصويب نمايندگان گذراند .



تاسيس كمپاني هند شرقي آلماني :



در چنين روزي در سال 1602 ميلادي كمپاني هند شرقي مربوط آلمان ( دوچ ) تاسيس شد .



پيشروي ارتش فرانسه :



ارتش فرانسه ارتش عثماني را در منطقه هلي پليس شكست داد و به سمت قاهره پيش روي كرد .



حمله آلمان به مالت :



در چنين روزي در سال آلمان به كشور مالت حمله ور شد .



پرن محكوم به زندان :



در چنين روزي در سال 1981 ميلادي رييس جمهور سابق آرژانتين ايزابل پرن به هشت سال حبس محكوم شد .





مداخله ديوان :



در چنين روزي در سال 1980 ميلادي ايالات متحده آمريكا پرونده گروگانگيري جاسوسان آمريكايي در ايران ( ماجراي سيزدهم آبان ) را به ديوان بين المللي لاهه ارجاع كرد .

