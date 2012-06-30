به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر امروز در جمع مردم شهر تبریز در مصلی اعظم امام خمینی (ره) افزود : ماه شعبان ماه یاد آوری رسالتی است که می گوید دفاع از اسلام و مقدسات اسلامی تمام شدنی نیست و هرکس که دلش به حال اسلام و قرآن بسوزد از این دین و اهداف آن پاسداری خواهد کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: پاسداری از اسلام و انقلاب لباس خاصی نمی شناسد و تا آمدن امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت و هر کسی در حد توان خود این پاسداری را انجام می دهد.



وی در ادامه سخنان خود گفت که خلیج فارس یکی از سرزمین هایی است که در تاریخ نیز به نام خلیج العجمی ثبت شده است پس امارات متحده عربی نمی تواند پایش را بیشتر از گلیم خود درازتر کند.



وی ابراز داشت : سهم ایران در دریای خزر هم اکنون بیش از 18 درصد است ولی تاریخ نشان می دهد که در گذشته همه دریای خزر متعلق به کشور ایران بوده است که در اثر نالایقی برخی حکام مفلوک به دیگر کشورها واگذار شده است.



رضایی افزود: اگر بخواهیم در صحنه بین المللی قد علم کنیم ابتدا باید در زمینه اقتصادی پیشرفت کنیم و بتوانیم کنترل اقتصادی کشور را در دست بگیریم.



وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: مهم ترین ویژگی، تاثیر ولایت در جامعه این است که باعث افزایش انسجام ملی در مقوله های مختلف میشود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود ضمن اشاره به حضور پرصلابت ایران در مذاکرات 1+5در مسکو گفت : دولت های مذاکره کننده در پشت صحنه کارشکنی های مختلفی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می کنند ولی ایران از حق خود دست برنخواهد داشت و به همه جهانیان می گوید که ما به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هستیم ولی به دنبال ماجراجویی نیستیم.