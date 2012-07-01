پیروزی اسپانیا برابر ایتالیا در پایان نیمه اول/ ماتادورها مهار ناشدنی نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، فینال چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های اروپا از ساعت 23:15 روز یکشنبه در ورزشگاه المپیک شهر کی یف بین تیم های ملی ایتالیا و اسپانیا آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان دل بوسکه برابر حریف خود به پیروزی 2 بر صفر رسیدند.

شادی داوید سیلوا پس از به ثمر رساندن گل اول اسپانیا

در این دیدار که به قضاوت پدر پرونکا از پرتغال برگزار شد، ماتادورها بازی را هجومی آغاز کردند و حملات پرتعدادی را روی دروازه ایتالیا پی ریزی کردند و خیلی زود هم به گل برتری دست پیدا کردند. در دقیقه 14 این دیدار "داوید سیلوا" با ضربه سر دروازه ایتالیا را باز کرد.

در ادامه این ایتالیا بود که چند حمله روی دروازه حریف پی ریزی کرد و چند ضربه کرنر نیز روی دروازه اسپانیا ارسال کرد اما مدافعان اسپانیا اجازه باز شدن دروازه شان را ندادند و در شرایطی که ایتالیا تیم برتر دقایق پایانی نیمه اول بود اما این "جوردی آلبا" بود که در دقیقه 41 گل دوم اسپانیا را روی پاس زیبای ژاوی به ثمر رساند تا نیمه اول 2 بر صفر به سود ماتادورها به پایان برسد.